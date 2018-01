Babiš jedná s bulharským premiérem Borisovem o prioritách v Radě EU i vzájemných vztazích

O prioritách půlročního předsednictví Bulharska v Radě Evropské unie, aktuálních mezinárodních otázkách, ale i vzájemných vztazích Česka a této balkánské země jedná premiér Andrej Babiš v Sofii se svým protějškem Bojkem Borisovem. Několikahodinovou návštěvu Bulharska Babiš označil za jasný signál, že chce být Česko v Evropě aktivní. Kromě setkání s předsedou bulharské vlády má Babiš na programu také schůzku s prezidentem Rumenem Radevem. Sofie 10:34 22. 1. 2018 (Aktualizováno: 11:53 22. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Bojko Borisov | Foto: Valentina Petrova) | Zdroj: AP/ČTK

„Myslím, že je to jasný signál, že chceme být aktivní v Evropě,“ řekl Babiš novinářům před odletem z Prahy do Sofie. Bulharsko podle něj nyní bude hrát důležitou roli, neboť je od počátku roku do konce června předsednickou zemí v Radě Evropské unie. Za své priority balkánská země už dříve označila bezpečnost, stabilitu a prosperitu.

Za bulharského předsednictví bude Evropská unie podle Babiše projednávat „velice důležité agendy“. Jako příklad uvedl oblast rozpočtu, ve které se Česko s Bulharskem shoduje na nutnosti zachování silné kohezní politiky, či migrační reformu známou jako Dublin IV. „Je známo, že my chceme proti těm kvótám bojovat,“ uvedl český premiér s odkazem na mechanismus přerozdělování uprchlíků v rámci EU.

Sofia se bude muset v rámci svého předsednictví zabývat také plánovaným odchodem Británie z Evropské unie, upozornil Babiš. Se svým bulharským protějškem Borisovem v pondělí plánoval jednat také o agendách jednotlivých summitů EU v tomto půlroce.

Bránit evropský kontinent

Borisov by mohl na jednání požádat českého premiéra o podporu ve snaze Bulharska, které je členem EU od roku 2007, o vstup do schengenského prostoru. „My dlouhodobě podporujeme Bulharsko, aby vstoupilo do Schengenu,“ uvedl Babiš a připomněl, že tato balkánská země splnila všechny podmínky nutné pro členství v evropském prostoru volného pohybu.

„Není důvod, aby (Bulharsko) nemohlo vstoupit,“ zdůraznil český premiér, který podle svých slov dlouhodobě podporuje myšlenku, aby byly členy schengenského prostoru všechny evropské země. „Abychom bránili evropský kontinent, nejenom Schengen, který občas nemá logiku,“ dodal Babiš.

Bulharsko před časem avizovalo, že bude usilovat i o brzký vstup do eurozóny. „Bulharsko chce vstoupit do eurozóny - na rozdíl od nás - a to my respektujeme,“ komentoval bulharské snažení Babiš.

Na programu jednání předsedy české vlády s Borisovem a Radevem jsou i vzájemné vztahy Česka a Bulharska, mimo jiné v oblasti obchodu, cestovního ruchu a investic. Nejvýraznější na seznamu investic českých firem v Bulharsku je investice energetické společnosti ČEZ, která však v současnosti vede jednání o prodeji svých zbývajících aktiv v této balkánské zemi.

„O ČEZu nebudu jednat,“ uvedl Babiš na dotaz s tím, že k tomu nemá ani oprávnění. „Vím o tom, že ČEZ tam chce prodat ty aktiva, tak doufejme, že prodej bude transparentní, ale není to předmětem jednání,“ zdůraznil český premiér.