Babiš po návštěvě Bílého domu: Měli jsme pocit, že jsme pro ně jako suverénní Česko důležití

Premiér Andrej Babiš zavítal do Bílého domu na očekávané setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednali spolu například o celní politice mezi USA a Evropskou unií či o situaci v Sýrii. Celé setkání obou státníků i jejich manželek popsal Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál jako příjemné, lidské a pozitivní. Přiznal také, že mu Trump ihned pochválil boty a zopakoval, že jsou stejná krevní skupina. Rozhovor Washington/Praha 10:30 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou na návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ženy Melanie | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Začnu dárkem, který jste dal Donaldu Trumpovi – legendární pistolí CZ 75. Chtěl jsem se původně zeptat, jak jste ji do Bílého domu pronesl, ale poté jste říkal, že jste mohl vzít pouhou fotografii. Je to tak?

Trochu mě ty způsoby protokolů štvou, protože jsem neměl možnost předat to osobně, tak jsem dal panu prezidentovi fotku. Myslím si, že je to skvělý český výrobek, prezentace zlatých českých ručiček, našeho know-how a máme být na co pyšní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Jana Pokorného s premiérem Andrejem Babišem

Je to značka založená v roce 1936, kdy jsme byli jedni z největších výrobců zbraní na světě. Bohužel jsme to po revoluci nějak opustili. Je to limitovaná edice zbrojovky Uherský Brod, která tady investuje, nabírá lidi a má úspěch. Ještě tam byla fotka našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, který měl dnes narozeniny (rozhovor proběhl ve čtvrtek večer, pozn. red.), takže je v tom spojeno všechno.

Je to už druhá zbraň, kterou od českého premiéra americký prezident dostal. Jste si toho vědom? Tuším, že to tehdy byl Mirek Topolánek, který z české zbrojovky přinesl kulovnici.

To nevím. Moje paní vybrala pro Melanii Trumpovou krásné náušnice z českého granátu, to je taky typicky naše.

‚Měl dobré boty'



Když jste společně vcházeli do Bílého domu, tak obě dámy na chvíli zůstaly stát venku jako bezprizorné. Bavili jste se poté o tom okamžiku?

Ne, naopak. My jsme měli v Oválu naplánováno, že až odejdou novináři, tak nás dámy opustí a ony s námi zůstaly dlouho, dlouho jsme se bavili o rodině, o dětech, o Československu… takže se dá říct, že moje paní s paní Melanií zabraly dost času na rozhovor mezi čtyřma očima.

Nemáte jim to za zlé?

Ne, myslím, že atmosféra byla skvělá a pan prezident byl uvolněný. Hned řekl, že mám dobré boty, tak jsem pochopil, že tam občas někdo chodí a má blbé boty. Byl pozitivní, neustále byla sranda, dokonce i na oficiálním jednání jsme se zasmáli.

VIDEO: Novináři si po setkání Trumpa s Babišem všímají nestandardního momentu. Muži šli, ženy čekaly Číst článek

Jaké boty měl on?

Měl dobré boty.

Bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský z televizních záběrů soudil, že se vám dostalo přijetí, kterého se dostává jen hlavám států. Měl jste taky ten pocit?

Dá se říct, že účastníci jednání z americké strany byli na nejvyšší úrovni – byl tam viceprezident, ministr zahraničních věcí, ministr energetiky, byl tam poradce pro bezpečnostní záležitosti. Byla tam absolutně top sestava.

Někde jsem četl, že nám Američani nedovolili přivést ministry… já jsem si vybral do svoji delegace skvělé odborníky, kteří jsou skvěle jazykově vybaveni. To znamená pana Povejšila, bývalého velvyslance v NATO, náměstka ministra obrany pana Landovského, pana Havlíčka (místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, pozn. red.). Nebral jsem to podle ministrů, ti mají asi dost práce doma. Ze strany USA to byla špičková sestava.

Když jste probírali kybernetickou bezpečnost, naznal jste, že Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost v ČR v tzv. kauze Huawei postupoval zřejmě správně?

To je debata, která momentálně probíhá v Evropě. Jednotlivé členské státy EU postupně mění názor. Musíme to dát na evropskou úroveň, protože některé státy si pochvalovaly společné otvírání kybercentra Huawei v Berlíně za účasti šéfa německého NÚKIB (Babiš naráží na český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, pozn. red.), Britové nějak mění názor.

Všechno se to vyvíjí, ale faktem je, že musíme vnímat hrozby kybernetických útoků, kdy vám můžou vyřadit infrastrukturu, měnit komunikaci a měnit maily. Toto nemůžeme podceňovat. Tato doba je o datech, o získávání a zneužívání dat, v tomto směru by si Evropa měla určit nějaký společný postup.

USA by s rozhodnutím o clech měly počkat na volby do Evropského parlamentu, doporučil Trumpovi Babiš Číst článek

Hrozba automobilových cel

Vy jste měl, pane premiére, nějaký konzultativní mandát od představitelů EU k debatě o clech na dovoz automobilů do USA, která chce Donald Trump zavést?

Ano, byl jsem v kontaktu s komisařkou Malmströmovou, dostali jsme nějaké podklady, včera tady byla a jednala.

Nevíte s jakým výsledkem?

Nedošlo k žádnému posunu. Prezidentu Trumpovi se celková atmosféra a způsob vyjednávání ze strany EU nelíbí. Říká, že posun je spíš ze strany Číny, ale Evropa se moc nehýbe. Vzhledem k tomu, že jsou za chvíli evropské volby a bude nové vedení EU, tak jsem mu doporučil, aby nedělal nějaké negativní rozhodnutí, protože by to pro Evropu bylo skutečně katastrofické a ať raději počká na novou komisi.

Tomu jsem věnoval nejvíc pozornosti, to by mělo největší dopad na naše hospodářství a naši zaměstnanost, protože země V4 patří mezi největší vývozce aut do Německa, Slováci a Maďaři vyváží přímo do USA. Apeloval jsem, aby si přece jenom vzpomněl, že Evropa je Spojeným státům historicky blíž než Čína.

Vy sám si dovedete představit, jaké konkrétní škody by takové zavedení cel způsobilo České republice?

To by bylo špatně, mělo by to negativní dopad na naší ekonomiku. Já budu chtít, abychom se na Evropské radě poradili, mně vadí, že se tam o tom vůbec nebavíme, protože pozice každé členské země v obchodních vztazích je úplně jiná. Všichni máme pasivní saldo s Čínou, například Německo má ale přebytkovou bilanci s Čínou i s USA.

Je potřeba, abychom se vrátili ke stolu se Spojenými státy a začali vnímat, co říkají. Na první pohled vidíte, že ty tarify jsou úplně někde jinde. My máme tarif 2,5 procenta, USA 9,8 procenta… oni za zemědělství u nás platí 11,5 procenta, my u nich 5,5 procenta. Chápu, že prezident je naštvaný. Zase naší argumentací jsou finanční služby, tam je byznys amerických nadnárodních společností.

Trochu mi vadí, že Evropská rada do toho není zapojená, i když na to nemáme kompetenci, což považuji za absurdní, ale je to jedna z věcí, o kterých chci mluvit.

Prohlédněte si fotografie ze setkání Andreje Babiše s Donaldem Trumpem:

Fotogalerie (7)







Bylo by hezké, kdyby premiér ČR přesvědčil amerického prezidenta, aby opustil ochranářský styl trhu USA vůči EU. Myslíte si, že se to podaří? Tvářil se na to Donald Trump nějak?

Znovu opakuji, že když vyvezeme auto do USA, tak je tam clo 2,5 procenta a Trump platí tady 9,8 procenta. Už na startu jsou jiná čísla.

Takže máte porozumění pro Trumpovy uvažované kroky stran cel?

Ne, to nemám. Je potřeba, abychom ta cla odstranili, aby tam byla nějaká rovnováha. Evropa si vyjednala skvělou pozici v minulosti, ale teď přišel prezident, který je byznysmen a má na to nějaký pohled.

Mě taky štve, že máme s Čínou negativní saldo a stále říkáme, že tam chceme prodávat, jezdí tam hodně ministrů, a co jsme tam prodali? V tomto směru by se k tomu EU mohla postavit stejně. Otázka je, jestli by všechny členské země souhlasily. No asi ne, když třeba Německo je přebytkové.

Stejná krevní skupina

Říkal jste, že jste oba (s prezidentem Trumpem - pozn. red.) byznysmeni a že oba jednáte intuitivně. Je to při jednání dvou podobných osobností výhoda, nebo nevýhoda?

Myslím, že to byla výhoda. Řekl jsem, že jsme stejná krevní skupina, ale on nás překvapil. Moje žena byla absolutně nadšená i z prezidenta Trumpa i z jeho manželky. Bylo to strašně příjemné, lidské a neskutečně pozitivní. Měli jsme zkrátka pocit, že jsme tam za suverénní Česko, že nás vnímají, že jsme pro ně důležití, i když jsme malá země. Potvrzuje to i fakt, že tam americká strana byla v takovém složení.

Pravda vítězí na pistoli. Babiš přiveze Trumpovi jako dar vzácnou zbraň Číst článek

Bavili jste se o tom, zda USA opravdu chtějí opustit Sýrii?

Apeloval jsem na Spojené státy, abychom společně našli řešení toho konfliktu. My zastupujeme zájmy všech členských států EU v Sýrii, máme tam skvělou velvyslankyni paní Filipi a zastupujeme i zájmy USA. Pan prezident to vnímal a to je strašně důležité.

Je tam šest milionů uprchlíků, to je obrovský problém a všechny státy by se měly snažit to řešit. Vím, že proběhla jednání na úrovni kancléřky Merkelové, pana Macrona, Erdogana a Putina… ale mě stále chybí na úrovni Evropské rady nějaká normální debata či strategie. Možná mám pocit, že se to všechno děje někde jinde, jen ne na Evropské radě.

A to, že jsme menší země, neznamená, že nemůžeme mít dobré nápady – my je máme, máme návrhy, a proto se pojďme v rámci Evropy víc bavit. Zahraniční politika Evropské unie nefunguje dobře.