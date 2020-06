Evropský parlament má hlasovat o Babišově střetu zájmů. Řešit se bude Čapí hnízdo či britský rejstřík

Nulová tolerance střetu zájmů, větší kontrola žadatelů o unijní dotace či uvítání znovuotevření kauzy Čapí hnízdo. A také odkaz na zjištění Radiožurnálu, že český premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je ve Velké Británii registrovaný jako ovládající osoba holdingu Agrofert. To jsou jen některé z padesáti bodů rezoluce, o které má v nadcházejícím týdnu hlasovat Evropský parlament. Brusel 12:43 14. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rezoluce mimo jiné kritizuje Andreje Babiše za jeho výroky na adresu europoslanců, kteří letos v zimě podnikli kontrolní misi do Česka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tato rezoluce je důsledkem auditního šetření Evropské komise, které v Česku proběhlo zkraje loňského roku. Zatímco u zemědělských dotací se na finální závěry stále čeká, první audit řešící regionální fondy soudržnosti dorazil do Česka už loni v prosinci.

Unijní kontroloři v něm došli k závěru, že Babiš porušil evropskou i českou legislativu o střetu zájmů, jelikož měl mít současně zájmy v byznysu i české vládě. Rezoluce všechna tato zjištění shrnuje.

Radiožurnál má páteční návrh znění rezoluce, která má celkem 50 bodů, k dispozici. Mezi nejdůležitější body patří například kritika Andreje Babiše za jeho výroky na adresu europoslanců, kteří letos v zimě podnikli kontrolní misi do Česka.

Babiš v nich označil její šéfku Moniku Hohlmeierovou (za německou CSU) za pomatenou a české členy Mikuláše Peksu (Piráti) a Tomáše Zdechovského (za KDU-ČSL) za vlastizrádce. Rezoluce to označuje za nenávistný projev a ostře ho odsuzuje.

Vliv na Agrofert

Dále se v ní nachází i odkaz na zjištění Radiožurnálu, že Andrej Babiš je ve Velké Británii registrován jako jedna z osob s rozhodujícím vlivem na holding Agrofert. „Rezoluce se bude opírat i o nově zjištěné dokumenty, které se týkají právě informací v britském rejstříku,“ potvrdil pro Radiožurnál europoslanec lidovců Zdechovský.

Pro Andreje Babiše ale závěry rezoluce i při jejím případném schválení europoslanci nejsou závazné. Je to však další ze signálů Evropské unie, že v Česku je Babišova situace možná udržitelná, ale z evropského pohledu už nikoliv.

Pokud by ale střet zájmu potvrdily i definitivní závěry auditů, tak by měla – mimo jiné – přijít absolutní stopka pro jakékoliv dotace do firem Agrofertu.