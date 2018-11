Škola a školka pro 150 syrských sirotků. Babiš seznámil Junckera s plánem pomoci

S českým plánem na postavení školky a školy pro zhruba 150 sirotků v Sýrii v pátek předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera seznámil v Bruselu premiér Andrej Babiš (ANO). O plánu už ve čtvrtek jednal s českou velvyslankyní v Sýrii Evou Filipi i zástupci firmy, která by se na věci mohla podílet. Brusel 19:05 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Babiš představil plán na postavení školy a školky pro syrské sirotky. | Foto: Francisco Seco | Zdroj: ČTK/AP

Podle Babiše by Česko mohlo v zemi sužované občanskou válkou zakoupit pozemek, kde už nyní stojí poškozená škola. Na místě by poté za české peníze vznikla celá „vesnička“ s ubytováním, školkou, školou, jídelnou, hřištěm a dalším potřebným vybavením.

Babiš v pátek nechtěl předjímat náklady na podobný plán, ani to, kdy by mohl reálně začít vznikat. Původní plán byl koupit prázdný pozemek, z konzultací s velvyslankyní podle něj vyšlo, že lepší bude obnova školy či školky zničené válkou s dostavbou ostatních potřebných částí.

V kontaktu je Babiš podle svých slov s firmou, jejíž systém modulových staveb byl využit pro stavbu bytů pro uprchlíky v Německu či mateřské školky v České republice. „Je to efektivní, není to moc drahé a umí to rychle,“ poznamenal premiér.

Ohledně plánu je Česko podle Babiše v kontaktu také s Červeným křížem, který nabídl své představy možného společného postupu.

Sirotci by podle představ českého premiéra v areálu bydleli s perspektivou jejich postupného přesunu do náhradních rodin v Sýrii. „Myslím, že syrské děti se narodily v Sýrii, jsou zvyklé na to prostředí a chtějí tam žít. My potřebujeme, aby tam měly normální život,“ poznamenal Babiš.

S Junckerem se v pátek Babiš podle svých slov bavil i o celkové situaci v Sýrii. Před novináři připomněl také nedávnou pražskou návštěvu německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří následně v Istanbulu jednali o syrském dění s prezidenty Turecka a Ruska Recepem Tayyipem Erdoganem a Vladimirem Putinem.

„My potřebujeme, aby tam co nejdřív vznikla stabilní situace, aby tam byl mír,“ podotkl Babiš. To by podle něj umožnilo i evropským firmám podíl na rekonstrukci země v rámci budoucího „Marshallova plánu pro Sýrii“. Obnova země by pak podle něj umožnila návrat asi pěti milionů syrských uprchlíků z evropských zemí.