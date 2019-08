‚V prospech pána Babiša.‘ Premiérův exkolega přišel s novelou, která by Agrofertu ušetřila miliony eur

Slovenský poslanec Maroš Kondrót, jenž je členem nejsilnější slovenské koaliční strany Smer-SD, se snaží skrze diskriminační novelu zákona o úlevách pro energeticky náročné podniky ušetřit Agrofertu a jeho chemickému podniku Duslo Šaľa sedm milionů eur ročně. Tvrdí to slovenská opoziční strana Sloboda a Solidarita s tím, že Kondrótova údajná pomoc jeho exkolegovi z Petrimexu a současnému českému premiéru Andreji Babišovi (ANO) nepřichází poprvé. Bratislava 6:00 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle nových pravidel Evropské komise a aktualizovaných slovenských vyhlášek by podnik Duslo Šaľa spadající pod koncern Agrofert, který Babiš v roce 2017 převedl do svěřenského fondu, od nového roku nedosáhnul na úlevu pro energeticky náročné podniky. Dosud díky ní podnik ušetřil sedm milionů eur ročně. Letos v dubnu ale přišel poslanec Maroš Kondrót s novelou, která Duslo vrací do hry o miliony. O iniciativě slovenského poslance a Babišova bývalého spolupracovníka před časem informovala slovenská média.

Zákon se dostal do druhého čtení a definitivně by se o něm mělo rozhodovat příští měsíc.

„Pan Kondrót chce přes novelu zákona o regulaci přihrát Babišovu Duslu Šaľa úlevu z placení dotací do obnovitelných zdrojů. Konkrétně jde o vytvoření speciálního pravidla, že na jakoukoli takovou úlevu dosáhnou jen ti, kteří jsou připojení přímo do státní přenosové soustavy. Diskriminuje tím pádem všechny, kteří mají vyšší energetickou náročnost, jsou ale připojení na distribuční úrovni,“ popsal pro server iROZHLAS.cz slovenský opoziční poslanec strany Sloboda a Solidarita Karol Galek.

‚Na č í objednávku?'

Podle něj Kondrót s novelou přišel proto, aby se Duslo dostalo mezi první čtyři podniky, které na úlevy dosáhnou. Kdyby se množina společností nezúžila přes kritérium zapojení do státní přenosové soustavy, Duslo by se nedostalo ani mezi prvních deset podniků. To znamená, že na úlevu by nedosáhlo, přeskočily by ho energeticky náročnější společnosti. Celková suma úlev je daná předem, určuje ji státní Úřad pro regulaci síťových odvětví.

Galek upozornil, že by se na „Babišovu neférovou slevu“ skládali všichni Slováci, jimž by se úleva rozpočítala do běžných tarifů.

„Lidi se Babišovi na těch sedm milionů musejí poskládat, někdo to musí zaplatit. Rozpočítalo by se to na všechny ostatní spotřebitele. Zatímco domácnosti platí v každé megawatthodině elektřiny 26 euro na podporu obnovitelných zdrojů, tak v Dusle Šaľa by Babiš platil 1,30 euro,“ vypočítal poslanec, podle něhož je otázka, v čím zájmu Kondrót jedná.

„Hledali skulinku, na základě které by Duslu mohli úlevu přiřadit. Takto by vyškrtali jiné podniky na základě diskriminačního kritéria. A my se jako poslanci ptáme: Proč a na čí objednávku to dělají? Jsme volení ve prospěch všech občanů Slovenské republiky, nejen ve prospěch jednoho občana – pana Andreje Babiše,“ pokračoval Galek.

Duslo: Jen náprava chyby

Podle generálního ředitele Dusla Petra Bláhy přichází podnik, a i další společnosti, o „benefit“ v podobě sedmimilionové roční úlevy kvůli „chybě“ ve vyhlášce. Právě proto Kondrót podle Bláhy předložil pozměňovací návrh.

„Nemáme doposud jakékoliv informace o tom, že by někdy Ing. Kondrót přichystal či připravil jakoukoli novelu, zákon či vyhlášku, která by přinesla partikulární výhodu pro Duslo či koncern Agrofert,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Bláha s tím, že s daným poslancem se nikdy na toto téma nebavil.

Slovenská média a politici podle něj vedou proti českému premiérovi Andreji Babišovi „svatou válku“.

„Nerozumíme stále se opakujícím klišé výpadům některých placených novinářů či opozičních stran, které jsou většinou pod hranicí volitelnosti (strana Sloboda a Solidarita získala v posledních parlamentních volbách v roce 2016 po straně Smer největší počet hlasů – pozn. red.), a většinou v období prázdnin ‚vytahují‘ své rádoby přesné informace, kterými jen poškozují zájmy firem či přímo Slovenska a v rámci vedené svaté války proti Babišovi a Agrofertu chtějí jen bulvární válku,“ hájil podnik Bláha.

‚ Táraniny opozice‘

Kondrót, který podle opozičních politiků připravuje zákony šité Agrofertu na míru, přisuzuje kritiku politickému boji.

„Táraniny (bláboly - pozn. red.) opozice mě nezajímají, opak je totiž pravdou. Lžou a manipulují. AB byl jeden z mých kolegů kdysi v Petrimexu, od roku 1990, když jsem odtamtud odešel, jsem se s ním už nepotkal ani neměl žádný kontakt, což je už 29 let. Blíží se volby a opozice je stále bezradná,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Kondrót.

Babiš v Petrimexu působil v letech 1978 až 1995. Petrimex je mateřskou společností koncernu Agrofert, který se z Petrimexu odštěpil v roce 1995, v době, kdy byl Babiš jeho ředitelem. Na dotazy týkající se Kondróta se premiér i přes zaslanou SMS zprávu nevyjádřil. Není to přitom poprvé, co jej média a slovenští politici s jeho exkolegou spojují.

Daňové prázdniny

V červnu slovenský deník SME informoval o snaze Kondróta omezit, a tím pádem do určité míry znefunkčnit registr partnerů veřejného sektoru. Právě v tomto registru je Babiš označen za jednoho z konečných uživatelů výhod činnosti Agrofertu. Označují ho tak i dokumenty, které do registru vložila právní kancelář zastupující holding. Na základě tohoto zjištění podala protikorupční nezisková organizace Transparency International podnět Evropské komisi a českým úřadům kvůli premiérovu možnému střetu zájmů.

A právě Kondrótova novela „protischránkového zákona“ požadovala, aby se dramaticky snížily sankce v případě, kdy firma neuvede skutečného majitele, což by omezovalo pravomoci soudu prověřovat správnost zapsaných údajů. Po kritice médií, veřejnosti a opozičních politiků Kondrót svůj návrh stáhl.

Úspěšný byl ale Kondrót v roce 2014. Tehdy pomocí kličky přes zákon o právech spotřebitele prosadil změnu zákona, která stanovovala, že o daňových prázdninách pro investice za víc než 200 milionů eur už nebude rozhodovat většina vlády, ale stačí pouze souhlas a podpis ministra průmyslu.

Pět dní po zavedení novely si Duslo zažádalo o daňové prázdniny ve výši 58, 6 milionů eur, které tehdejší ministr průmyslu Tomáš Malatinský (za Smer) schválil.

Před lety přišel investigativní slovenský novinář Marek Vagovič s informací, že Babiš před slovenskými volbami v roce 2006 dal straně Smer bývalého premiéra Roberta Fica a zároveň domovské straně Kondróta 60 milionů korun na kampaň. Peníze však neměly jít přes oficiální účetnictví strany.

„Povedlo si mi narazit na tehdejšího poslance Vargu, který měl také vazby na oligarchy. A jelikož nebyl příliš obratný v mediální komunikaci, tak nakonec řekl jo, mluvili jsme o tom na předsednictvu, že Babiš daroval peníze, ale ty peníze se neobjevily v účetnictví Smeru,“ řekl v minulosti v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Vagovič.