Kdo je muž, který řídil Babišův nákup nemovitostí? Nejdřív advokát, pak šéf luxusní realitní kanceláře

Nejdřív pracoval jako advokát na Azurovém pobřeží, pak založil realitní kancelář na prodej luxusních vil ve městě Cannes. To je ve zkratce životní příběh Francouze Frédérica Bartha, který stojí za firmou v daňových rájích, jejímž akcionářem byl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sám premiér uvedl, že mu nákup nemovitostí doporučila realitní kancelář přes advokáta. Bartha oslovil Radiožurnál. On i předseda vlády odmítli svoje propojení komentovat. Praha/Cannes 10:58 8. října 2021

Český předseda vlády podle zjištění zahraničních i českých novinářů v kauze Pandora Papers poslal přes své firmy v daňových rájích zhruba 380 milionů korun na nákup nemovitostí ve Francii, včetně Chateau Bigaud. Babiš tvrdí, že neudělal nic nezákonného.

Podle investigativního novináře z francouzského rozhlasu celou transakci umožnil realitní makléř Frédéric Barth.

„Společnosti pana Babiše byly vedené a spravované právě Frédéricem Barthem. Byl zástupcem offshorové advokátní kanceláře, která zakládala ty firmy,“ popsal Radiožurnálu investigativní novinář z francouzského rozhlasu Abdelhak El Idrissi, který v Mezinárodním konsorciu novinářů spolupracoval na kauze Pandora Papers.

Francouzský realitní agent a bývalý advokát Frédéric Barth nechtěl spolupráci s Babišovými firmami v daňových rájích pro Radiožurnál komentovat: „Nechci k tomu poskytovat žádné vyjádření. Prosím, už nevolejte. Děkuji, na shledanou.“

Podobně makléř reagoval na otázky francouzských novinářů, kteří pracovali na kauze Pandora Papers. „Chtěli jsme mu dát možnost odpovědět na naše četné otázky. On mi ale odpověděl, že i když už není advokátem, tak musí dodržovat profesní mlčenlivost,“ popsal El Idrissi.

Šetření Mezinárodního konsorcia novinářů ukázalo, že Babiš koupil nemovitosti na Azurovém pobřeží prostřednictvím tří firem ve třech zemích – v USA, v Monaku a na Britských Panenských ostrovech.

Barth zajišťoval podle Seznam zprávy například e-mailové spojení mezi firmami nebo milionovou půjčku.

Klíčový muž

„Frédéric Barth vystupuje v kauze Pandora Papers jako klíčový muž. Se svou advokátní kanceláří stál za finančními operacemi a vedl založení společnosti na Britských Panenských ostrovech, jejímž akcionářem byl Andrej Babiš,“ popisuje novinář.

Podle El Idrissiho a českého projektu Investigace.cz Babiš prováděl finanční transakce ve svých firmách v daňových rájích ještě v roce 2018, tedy v době, kdy už byl českým premiérem.

Babiš se hájí tím, že offshorové firmy nejsou zakázané a že při koupi nemovitostí ve Francii využil rad realitní kanceláře. „Realitní kancelář nám doporučila to koupit přes advokáta a tím způsobem se to koupilo. Není to nic nelegálního,“ řekl premiér.

Na dotaz, jestli pro něj Barth dál pracuje, Babiš nereagoval.

Radiožurnál má k dispozici dokumenty, které dokazují, že Andrej Babiš 13. června 2018 převedl svůj podíl v jedné z offshorových firem na svou manželku Moniku. Navíc v transakcích vystupuje nejen jako poskytovatel půjčky, ale také jako její příjemce.

„V angličtině se tomu říká loan-back. Jde o metodu, která může být využitá k praní peněz. Je to neobvyklé schéma, navíc s politicky exponovanou osobou, které by mohlo vést k vyšetřování,“ popsal pro Radiožurnál odborník na francouzský realitní trh a zároveň autor knihy o praní peněz Maurice Feferman.

Francouzská finanční prokuratura uvedla, že se zjištěním novinářů v kauze Pandora Papers zabývá. Vyšetřování ale zatím nezahájila. Francouzské ministerstvo financí pro Radiožurnál upřesnilo, že informace vyplývající z Pandora Papers jsou utajované a není je možné předávat dál.

