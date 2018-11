Podle Babiše by se čeští vojáci měli znovu zapojit do zahraničních bojových misí

Za hlavního nepřítele míru považuje český premiér Andrej Babiš terorismus. Proto by podle něj stálo za úvahu změnit strategii a místo výcviku cizích vojáků zapojit české vojsko opět do bojových misí. Babiš to řekl českým novinářům po vystoupení na Pařížském mírovém fóru, které se koná u příležitosti stého výročí konce první světové války. Paříž 21:36 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér chce, aby se čeští vojáci zapojovali do bojových misí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to o tom, definovat nepřítele. V tom jsem přesvědčen, že je to mezinárodní terorismus,“ řekl Babiš. „Možná bychom se měli znovu zamyslet nad tím, že kdysi jsme bojovali, naši vojáci NATO proti teroristům přímo,“ uvedl s tím, že politické rozhodnutí nasazení českých vojáků změnilo. Proto nyní Češi cvičí kolegy v Afghánistánu a Mali.

„Já myslím, že bychom se měli vrátit k té původní strategii,“ řekl Babiš. Doplnil, že by bylo dobré, aby bylo rozhodnutí učiněno v širším kontextu s mocnostmi, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, neboť právě tyto země mají ve světě největší odpovědnost.

„Chápu, že politicky je to citlivé,“ řekl Babiš o své úvaze o zapojení českých vojáků do bojových misí. „Je to můj názor, budu se o to zajímat, dává mi to logiku,“ poznamenal. Dodal, že o věci chce diskutovat.

Svou účast na ceremonii u příležitosti stého výročí konce první světové války v Paříži využil český premiér také ke krátkému rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Řekl mi, že v České republice jsou great people (skvělí lidé),“ prohlásil Babiš. Dodal, že se Trumpovi zmínil o tom, že Česko v rámci Evropy dosahuje skvělých výsledků.

Babiš se spolu s manželkou Monikou na sobotní večeři pořádané francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem seznámil s první dámou USA Melanií Trumpovou.

Premiér v Paříži zastupuje českého prezidenta Miloše Zemana. Mluvil i s dalšími zahraničními politiky. Například senegalský prezident Macky Sall mu řekl, že se jeho země zajímá o české cvičné letouny L-39NG, které v polovině října jako novinku představilo Aero Vodochody. Podobný zájem má také Thajsko.