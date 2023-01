U soudu se projevila kvalita obhajoby, komentuje kauzu Čapí hnízdo reportér Spurný

Městský soud v Praze v pondělí osvobodil Andreje Babiše a jeho bývalou spolupracovnici Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo. „Osvobození stojí na tom, že Čapí hnízdo mělo nárok na dotaci, i když bylo personálně propojené s Agrofertem. Obžaloba stála na tom, že nárok neměla a bylo to udělané jako podvod,“ shrnuje reportér týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Praha 15:42 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reportér týdeníku respekt Jaroslav Spurný | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„Případ je tak komplikovaný, že se mi nezdála přesvědčivá ani obžaloba. Žalobce až příliš často používal slovo domnívám se,“ poznamenává novinář, podle kterého se v průběhu soudu ukázala kvalita obhajoby, které se podařilo najít slabiny obžaloby.

U soudu se z velké části prokazoval vliv Andreje Babiše na Čapí hnízdo. „Rozhodoval o všem. Nebýt jeho, Čapí hnízdo by nedostalo úvěr, zafinancovaly to jeho podniky prostřednictvím 300milionové reklamy. Všechno nasvědčovalo tomu, že se soudce pokouší dokázat, že všechny tyto kroky byly součástí podvodu. Toto všechno se odehrálo, ale nebylo to trestné,“ dodává.

Soudce Jan Šott v odůvodnění mimo jiné řekl, že výpovědi obou obžalovaných nebyly konzistentní, přesvědčivé ani logické. Spurný ale připomíná, že obžalovaní mohou u soudu lhát a říkat jakékoli nesmysly.

„Andrej Babiš nemluvil k věci, soud ho musel napomínat, odporoval si a nedokázal vysvětlit rozpory z minulosti, kdy o Čapím hnízdě tvrdil, že neví, kdo ho vlastnil. Bylo to nevěrohodné a nepřesvědčilo to soudce ani experty, ale nic naplat. Konspiroval, tajil, lhal a byl nevěrohodný a jako politik by to neměl dělat,“ konstatuje.

Justice je nezávislá

Babiš v závěrečné řeči označil proces za politický a vykonstruovaný, po osvobozujícím verdiktu ovšem ocenil nezávislost justice. „Ten proces s velmi drobnými výjimkami nesl znaky nezávislosti po celou dobu. Valná část trestního řízení probíhala v době, kdy byl premiérem a měl možnosti do něj zasáhnout, kdyby to někdo manipuloval,“ upozorňuje.

Expremiér také několikrát opakoval, že by nebyl souzen, kdyby nebyl v politice. Spurný ale namítá, že každý člověk vstupující do politiky musí počítat s tím, že se bude prověřovat jeho důvěryhodnost, a to i v minulosti. „Poznali to i současní prezidentští kandidáti, na které jsme se dověděli spoustu věcí, které jsme v okamžiku oznámení kandidatury nevěděli,“ podotýká.

V momentě, kdy je člověk obviněn, by se podle Spurného měl stáhnout z politiky a očistit se. „Politik by měl prokázat pokoru k ústavnímu řádu a poodstoupit. Andrej Babiš nepoodstoupil, proto se o tom tolik psalo. Bránil se velmi neférově, nepřednášel argumenty a tvrdil stále dokola, že je to politický proces a že ho chtějí zdiskreditovat,“ zdůrazňuje.

„Dnešní verdikt znamená, že tu máme nezávislou justici. To, že si soudce dovolil vynést zprošťující rozsudek, i když se veřejně spíše očekávalo, a to i mezi příznivci Andreje Babiše, že bude odsouzen, tak to vyžaduje velkou víru a důvěru v argumenty a samotný právní řád. Mně se to třeba líbit nemusí, ale respektuji to,“ doplňuje.

„Rozsudek vrací společenské vnímání práva, které Andrej Babiš vychýlil tím, když se vydával za jedince, který je právním systémem napadán a ničen,“ uzavírá Spurný.

