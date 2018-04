Babiš žaluje slovenský list o milion eur za výroky agenta StB Sarkocyho. 'Je to sprostý lhář,' říká premiér

Premiér v demisi Andrej Babiš (hnutí ANO) žaluje vydavatele slovenského listu Nový Čas. Nelíbí se mu únorový rozhovor s bývalým příslušníkem komunistické Státní tajné bezpečnosti Jánem Sarkocym. Ten Babiše označil za vědomého spolupracovníka StB. Babiš informaci potvrdil Radiožurnálu. Sarkocyho označil za „sprostého lháře“. V žalobě podle slovenských médií požaduje omluvu a odškodnění milion eur (přibližně 25,5 milionu korun). Bratislava 11:02 25. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: ČTK

Sarkocy v rozhovoru s titulkem „Otevřená zpověď špiona z Československa: Jak jsem verboval Corbyna a Babiše“ řekl, že Babiš pracoval pro StB vědomě a kvůli osobnímu profitu. „Od začátku byl vědomý spolupracovník,“ tvrdí Sarkocy s tím, že velel Babišovi z toho důvodu, že jezdíval často do Maroka.

Ján Sarkocy Do StB nastoupil v roce 1980 ve věku 26 let, v roce 1986 vystupoval v Londýně jako diplomat. O tři roky později ho Britové ze země vyhostili. V roce 1995 se měl spolupodílet na diskreditaci slovenského prezidenta Michala Kováče.

zdroj: Nový Čas

Premiér informaci potvrdil Radiožurnálu a dodal: „Je to sprostý lhář (Sarkocy, pozn. red.). Nevím o kolik – to řeší právníci – ale Nový Čas jsem zažaloval. Kdybych vyhrál, tak to dám na charitu. Jsem celkem majetný člověk, jak jsem četl v novinách.“

'Babiš musí snést kritiku'

Nový Čas citoval ve středu text žaloby od Babišova advokáta Vojtěcha Agnera: „Žalobce považuje publikování lživých výroků o jeho osobě za obrovskou křivdu. Žalobce celý svůj život tvrdě pracoval. Své jméno si začal budovat jako podnikatel. Díky jeho pracovitosti, vytrvalosti a zejména díky jeho důvěryhodnosti se mu v této oblasti podařilo dosáhnout významných úspěchů.“

Vydavatel deníku omluvu odmítl. Podle jeho právnické kanceláře Babiš nedokázal, že nebyl agentem StB. „Vzhledem k tomu, že otázka spolupráce žalobce s StB byla předmětem soudního sporu, veřejnost měla legitimní zájem poznat tvrzení bývalého příslušníka StB o těchto skutečnostech. Nebylo pravomocně rozhodnuto, že žalobce je v spisech StB evidován neoprávněně,“ řekl podle listu advokát Ján Havlát.

Podle deníku musí Babiš jako veřejný činitel snést i vyšší míru kritiky. „Babiš je silným mediálním magnátem, který vlastní zásadní česká a některá slovenská periodika, a většina medií, včetně Nového Času, už zveřejnila jeho prohlášení tom, že Sarkocy lže,“ píše Nový Čas.

Babiš nebyl fiktivní agent. Pokračovat ve sporu od něj není moudré, říká právník Ústavu paměti národa Číst článek

'Nikdy jsem nespolupracoval'

Premiér připouští, že je evidovaný v seznamech československé tajné policie jako agent, soudně se proti tomu ale brání. „Nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal, žádný důkaz neexistuje,“ opakoval v únoru Babiš.

V březnu podal ke slovenskému nejvyššímu soudu dovolání proti pravomocnému rozhodnutí bratislavského krajského soudu, který v obnoveném procesu letos v lednu zamítl jeho žalobu, že je v dokumentech StB evidován jako agent neoprávněně.

Bratislavský krajský soud zamítl Babišovi žalobu v souladu s loňským verdiktem slovenského ústavního soudu, který mu případ vrátil k opětovnému projednání kromě jiného z důvodu, že žalovanou stranou ve sporu neměl být Ústav paměti národa.

Verdikt ústavního soudu znamenal průlom v praxi slovenských soudů, které ve věci evidence osob u StB často umožňovaly žalovat právě ÚPN.

Soudy Andreje Babiše kvůli StB Výběr událostí kolem soudního sporu premiéra Andreje Babiše ve věci jeho evidence jako agenta StB: 3. prosince 2011 - Server Euro.cz zveřejnil fotokopie dokumentů z Babišova svazku vedeného StB, podle kterých byl podnikatel od roku 1980 jejím důvěrníkem a v listopadu 1982 se stal agentem. Babiš, který vážně uvažoval o vstupu do politiky, se označení spolupracovníka StB bránil. Babišův svazek je archivován v Bratislavě; podstatná část materiálů z něj byla skartována v prosinci 1989. 17. ledna 2012 - Babiš podal u bratislavského soudu žalobu na slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) kvůli archivním svazkům, podle kterých spolupracoval s StB. 6. června 2013 - Soud začal projednávat žalobu Babiše o jeho neoprávněném vedení ve svazcích StB coby agenta. Babiš osobně před soudem spolupráci s StB popřel. 17. listopadu 2013 - Babiš označil proces kvůli spolupráci s StB za zmanipulovaný. V Otázkách Václava Moravce České televize řekl, že spolupráci nepodepsal, naopak byl terorizován, vyšetřován a vydírán, protože měl v rodině „dvě emigračky“. 24. listopadu 2013 - Bývalý důstojník tajné služby Andrej Kuľha v rozhovoru pro týdeník Euro uvedl, že svazek, který má dokládat spolupráci Babiše s StB, je zfalšovaný. 26. ledna 2014 - Babiš se stal českým ministrem financí a místopředsedou kabinetu. Prezident Miloš Zeman se předtím nechal slyšet, že do vlády jmenuje jen politiky s čistým lustračním osvědčením (Babiš o osvědčení nepožádal). Nakonec se ale hlava státu spokojila s tím, že koalice poslala do druhého sněmovního čtení novelu zákona o státní službě, která od ministrů lustrační osvědčení nevyžaduje. 30. ledna 2014 - Kuľha u bratislavského soudu prohlásil, že svazek Babiše ukazuje pouze nevědomou spolupráci s StB. Podobně se vyjádřil i člen takzvané lustrační komise Milan Žitný. 14. dubna 2014 - Bývalý příslušník StB Július Šuman před soudem popřel informace z archivních dokumentů, že v 80. letech získal Babiše ke spolupráci s StB jako agenta. 15. května 2014 - Badatel ÚPN Jerguš Sivoš a jeho kolega Radek Schovánek z českého Ústavu pro studium totalitních režimů před soudem prohlásili, že svazky, které se zmiňují o údajné spolupráci Babiše s StB, byly vedeny v souladu s tehdy platnými předpisy. 26. června 2014 - Bratislavský okresní soud rozhodl, že Babiš je ve svazcích StB evidován coby její agent neoprávněně. 30. června 2015 - Rozhodnutí soudu prvního stupně o neoprávněné evidenci Babiše v odvolacím řízení potvrdil Bratislavský krajský soud. 31. ledna 2017 - Slovenský nejvyšší soud zamítl dovolání proti dřívějšímu rozhodnutí nižších soudů, že Babiš je neoprávněně evidován ve svazcích StB coby její agent. 10. března 2017 - ÚPN podal ústavní stížnost proti verdiktu nejvyššího soudu. 14. září 2017 - Slovenský ústavní soud na veřejném zasedání projednal stížnost ÚPN a oznámil, že verdikt vynese 12. října. 12. října 2017 - Slovenský ústavní soud zrušil pravomocné rozhodnutí slovenského nejvyššího i krajského soudu, že Babiš je ve svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Případ vrátil odvolacímu krajskému soudu v Bratislavě. Ústavní soud mimo jiné uvedl, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN a že slovenské soudy v Babišově kauze rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří při výpovědích nebyli zproštěni mlčenlivosti. 13. února 2018 - Oznámeno, že bratislavský krajský soud 30. ledna 2018 v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je neoprávněně evidován jako agent StB. Babiš naznačil podání další žaloby. - Zeman se vyjádřil, že i přes rozhodnutí slovenského soudu počítá s tím, že Babišovi dá druhý pokus na sestavení vlády. 16. února 2018 - Bývalý příslušník StB Ján Sarkocy řekl, že Babiš byl od začátku vědomým spolupracovníkem StB a jeho svazek nebyl zfalšován. Babiš uvedl, že Sarkocy lže. 7. března 2018 - Babiš podal ke slovenskému nejvyššímu soudu dovolání proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu, který zamítl jeho žalobu, že je v dokumentech StB evidován jako její agent neoprávněně. zdroj: ČTK