ONLINE: Žádné dotace pro Česko, nebo jen pro Agrofert? Europoslanec Polčák chce vysvětlení Komise EU

Poslanci Evropského parlamentu ve středu debatovali o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro firmu Agrofert.

Ve čtvrtek budou europoslanci hlasovat o rezoluci adresované Evropské komisi.

Česko od začátku srpna nedostává peníze z Evropské unie. V Evropském parlamentu to řekl eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek v SMS Radiožurnálu napsal, že problém pozastavení dotací se týká jen Agrofertu. Stejný názor má také ministryně pro místní rozvoj Klára Dosátlová (za ANO).

Server iROZHLAS připravil přehled výroků a reakcí, které při jednání ve Štrasburku padly. Štrasburk 8:25 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanci budou debatovat o Andreji Babišovi a dotacích pro Agrofert | Foto: European Parliament/ Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise prošetřuje možnost, že je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve střetu zájmů. Komisaři už proto kontaktovali vládu i samotného premiéra. Podle Oettingera ale Česko zatím žádné peníze nedostane.

VIDEO: Europoslanci řešili Babišův střet zájmů. Žádné dotace, dokud nebude jasno, hrozí Oettinger Číst článek

„Za dobu našich nových rozpočtových pravidel jsme členské zemi zatím nevyplatili žádné prostředky z evropských programů ani subvence projektů v daném státě. Což znamená, že od 2. srpna tu nemáme žádnou relevanci s naším letošním rozpočtem,“ řekl komisař.

Český europoslanec za STAN Stanislav Polčák pro Český rozhlas Plus ale upozornil na najasnost okolo toho, zda budou dotace pozastaveny pouze pro Agrofert, nebo se opatření bude vztahovat na celou Českou republiku. „Podle stenozáznamu vystoupení komisaře Oettingera existuje pochybnost, zda nedošlo k pozastaveni čerpání evropských fondů pro celou ČR, ne jen pro Agrofert.

To by byl nejhorší možný důsledek pro naši zemi. Hodlám interpelovat Komisi, aby se to vyjasnilo,“ napsal ve čtvrtek na twitter. Většina europoslanců v debatě vyzvala Evropskou komisi, aby zaujala přísný postoj. Ostatní míní, že by Česko mělo dostat šanci na urovnání záležitostí po vlastní ose.

52086

Ve čtvrtek se bude hlasovat o závěrečné rezoluci, největší šanci na přijetí přitom nejspíš má společný návrh textu nejpočetnějšího klubu evropských lidovců, konzervativců a frakce Zelených, která debatu a hlasování o rezoluci na program jednání EP prosadila. Jejich usnesení vyzývá komisi, aby „bezodkladně a na základě názoru právní služby“ přijala nezbytná opatření včetně pozastavení dotací pro holding Agrofert.

Slovní přestřelka

Na plénu Evropského parlamentu vystoupili zahraniční i čeští politici. Podle českého europoslance Jiřího Pospíšila a šéfa TOP 09 je výsledek debaty jasný. „Nejde o ,účelovku‘ a kampaň české opozice, ale o reálný problém, kteří řeší všichni, kteří mají na úrovni EU na starosti kontrolu poctivého využívání peněz evropských daňových poplatníků,“ napsal Pospíšil na Twitteru.

Europoslanci z dalších členských států se dnes v debatě o střetu zájmů hodně divili, proč tu miliardáře nejvíce podporují čeští komunisté... — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 12. prosince 2018

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (zvolený na kandidátce ANO) řekl, že premiér musí konat, pokud nechce dál poškozovat zájmy vlastní země. „Mrzí mě, že jsme museli dnes na plénu projednávat situaci o střetu zájmů Andreje Babiše, protože to poškozuje zájmy ČR. Za to ale nemohou, jak dnes zaznělo na půdě českého parlamentu z úst premiéra, čeští europoslanci, za to nemůže EU, ale za to může realita v této věci v Česku,“ uvedl později.

Miroslav Poche z ČSSD se domnívá, že český premiér situaci okolo možného střetu zájmů vyřešil pouze „na oko.“ „Z dokumentů, které máme, jasně vyplývá, že Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů nebo tento problém vyřešil jen na oko,“ prohlásil český europoslanec.

Program europoslanců zůstal po střelbě beze změny, podle Teličky Babišův střet zájmů nejspíš projednají Číst článek

Stejně věc vidí i Michaela Šojdrová z KDU-ČSL. „Ve střetu zájmů není ČR, ale premiér. Jde o osobní konflikt majitele Agrofertu. Selhal ten, kdo má politický vliv na rozdělování prostředků, na jejíž rozdělování má vliv,“ prohlásila Šojdrová.

Honba za body

Opačný názor zastávají například europoslankyně Dita Charanzová (ANO) nebo Martina Dlabajová (za ANO). „Česko s Evropskou komisí spolupracuje na vyřešení situace,“ uvedla europoslankyně. „Proč raději nenecháme příslušné instituce pracovat?“ dodala s tím, že prostor k nalezení řešení by měli poslanci nechat i českým orgánům. „Je to honba za lacinými politickými body jediné, co nás zajímá?“ ptala se také Dlabajová.

Charanzová řekla, že neví, co je smyslem debaty. „Mezi Evropskou komisí a Českem probíhá standardní komunikace oficiální cestou,“ dodala. „Všem přeji poklidný advent,“ zakončila své vystoupení.

Debata o Babišovi v europarlamentu je zbytečná, hloupá a Česku škodí, myslí si Charanzová Číst článek

S podobným stanoviskem vystoupila i Kateřina Konečná z KSČM. „Česká republika si nezaslouží být na pranýři,“ zahájila svůj projev poslankyně. „Babišovy kauzy řeší česká policie, zastupitelství a soudy, které jsou nezávislé,“ pokračovala s tím, že odmítá politický tlak na české i evropské instituce.

Komisař pro rozpočet Günther Oettinger uvedl, že dokud nebude situace vyjasněna, nehodlá Evropská komise vyplácet další dotace. Členský stát by měl podle komisaře Oettingera sám provádět kontroly, aby se vyhnul střetu zájmů. „Na nás se to přenáší v momentě, kdy nedůvěřujeme situaci, která tam je,“ dodal.

Nizozemský europoslanec Dennis de Jong prohlásil, že je očividné, že má český premiér prospěch z evropských prostředků. „Nikdo není vinen, pokud mu to není prokázáno, ale je potřeba, aby to české úřady a OLAF řešily,“ dodal.

Znepokojení nad dění okolo Agrofertu a českého premiéra vyjádřila znepokojení německá poslankyně Ingeborg Grässleová. „S rostoucím znepokojením sledujeme na výboru vývoj v ČR. Sledujeme to od roku 2014,“ prohlásila.