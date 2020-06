50 bodů kritizujících Babišův možný střet zájmů. Europoslanci projednají kauzy českého premiéra

Nulová tolerance střetu zájmů, větší kontrola žadatelů o unijní dotace či uvítání znovuotevření kauzy Čapí hnízdo. To jsou jen některé z celkem 50 bodů chystané rezoluce, o které má příští týden hlasovat Evropský parlament.

Mluvit se bude také o britském rejstříku, který českého premiéra Andreje Babiše (ANO) eviduje jako osobu nadále ovládající holding Agrofert. Zjištění Radiožurnálu zařadili europoslanci na program tento týden.

Usnesení kritizující možný konflikt zájmů šéfa kabinetu se mělo na půdě europarlamentu řešit původně v březnu, kvůli koronaviru se ale odložilo. Jeho finální podoba se po jednání na plénu může ale ještě změnit. Praha/Brusel 6:52 16. června 2020

„(Evropský parlament – pozn. red.) odsuzuje všechny možné situace střetu zájmů, které by mohly ohrozit plnění rozpočtu EU a podkopat důvěru občanů EU v náležitou správu peněz daňových poplatníků,“ píše se například ve druhém bodě chystané rezoluce, kterou získal Radiožurnál. Jde o jednu z posledních verzí, konečná podoba se tak může po diskusi europoslanců ještě změnit.

„Návrh usnesení byl v této podobě odsouhlasen všemi spolupodepsanými poslaneckými kluby. Případné pozměňovací návrhy budou hlasovány plénem Evropského parlamentu ve čtvrtek, usnesení jako celek v pátek,“ sdělila Hana Raissiová z tiskového oddělení poslaneckého klubu Evropské lidové strany.

Hned první bod je přitom věnován dotační kauze kolem farmy Čapí hnízdo. Pokud tedy na plénu projde, europoslanci v něm ocení znovuotevření celé aféry kolem českého premiéra a vyjádří důvěru k tomu, že tuzemská justice bude v případu postupovat „nezávisle a bez jakéhokoli možného politického tlaku“.

Pro připomenutí: nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Dvojice tak opět čelí obvinění z dotačního podvodu. Zeman však zároveň potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků.

Dále by europoslanci měli podle dokumentu – v případě jeho schválení – vyzvat Evropskou komisi k větší obezřetnosti při rozdělování unijních dotací a požadovat důkladnější prověrky jejich příjemců. „(Evropský parlament – pozn. red.) apeluje na Komisi, aby zajistila politiku nulové tolerance vůči střetu zájmů,“ píše se dále v dokumentu, který rovněž požaduje rychlé vymáhání neoprávněně vyplacených dotací.

Tři řešení

Navržený text rezoluce přitom ve svém závěru konstatuje, že případné potvrzení Babišova střetu zájmů auditem Evropské komise by zcela vylučovalo jeho další působení coby předsedy vlády a člena evropské rady. Europoslanci v dokumentu nabízejí Babišovi jen tři možná východiska – prodej Agrofertu, stopku pro jakékoliv dotace pro holding nebo rezignaci.

„Postoj Evropského parlamentu by byl takový, že Andrej Babiš by musel tuto situaci buď uspokojivě vyřešit, nebo z premiérského postu odstoupit,“ řekla k tomu Radiožurnálu nizozemská europoslankyně za sociální demokracii Lara Woltersová.

Woltersová byla jedním ze členů únorové kontrolní mise europoslanců z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ta zkoumala, jak Česko nakládá s unijními dotacemi, a její závěry se do dokumentu promítají. Server iROZHLAS.cz o nich už dříve podrobně informoval.

A k samotné misi pod vedením šéfky unijního výboru Moniky Hohlmeierové z německé lidovecké strany by se v rámci debaty o střetu zájmů měli europoslanci také vrátit. Babiš totiž v souvislosti s šetřením označil Hohlmeierovou za pomatenou a české členy Mikuláše Peksu (Piráti) a Tomáše Zdechovského (KDÚ-ČSL) za vlastizrádce. Návrh rezoluce toto prohlášení českého premiéra označuje za nenávistný projev a ostře ho odsuzuje.

Britská evidence

Nově se do chystaného usnesení promítlo také zjištění Radiožurnálu, že Babiš je ve Velké Británii registrovaný jako osoba s rozhodujícím vlivem na jednu z dceřiných společností Agrofertu – firmu Greenchem (Solutions). Ta je součástí nizozemského holdingu Greenchem, který vyrábí močovinovou příměs do automobilových paliv AdBlue. Agrofert tuto společnost ovládl v roce 2009.

Návrh znění rezoluce poukazuje na to, že kromě Babiše je jako ovládající osoba holdingu – který premiér vložil kvůli české legislativě o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenského fondu – v britském obchodním rejstříku vedená také jeho manželka Monika.

Český rejstřík Podle evropské směrnice proti praní špinavých peněz z roku 2018 měly všechny evropské státy letos v lednu spustit veřejný rejstřík skutečných majitelů obchodních společností. Ve většině států včetně Česka nicméně registry zatím nefungují. Kabinet v této souvislosti minulý týden schválil návrh příslušného zákona, který je ale podle opozice i protikorupčních organizací k Babišovi v otázce možného střetu zájmů příliš vstřícný.

Woltersová v této souvislosti uvedla, že nová zjištění Radiožurnálu potvrzují původní podezření ze střetu zájmů českého premiéra. A také že tento problém se netýká jen České republiky. „Jeho obchodní zájmy jsou totiž rozšířené také minimálně do Velké Británie, kde je registrovaný u dceřiné firmy holdingu, a také do Nizozemska, kde je zase registrovaný tento holding,“ prohlásila nizozemská europoslankyně.

Sám Babiš na opakované otázky k jeho britské evidenci neodpověděl. „O Agrofertu s vámi mluvit nebudu,“ řekl premiér předminulý týden Radiožurnálu. A nereagoval ani na dodatečné otázky zaslané přes SMS. Premiér střet zájmů dlouhodobě odmítá a označuje šetření za politickou kampaň.

Vyjádření zaslal alespoň mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Odmítl, že by předseda vlády holding jakkoliv ovládal. „Andrej Babiš Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a ani neovládá. Ve Velké Británii je odlišná právní situace a podle tamní legislativy se do registru zapisují všechny osoby určené zákonem, a to bez ohledu na to, jestli vykonávají nebo mohou vykonávat nějaký faktický vliv,“ popsal.

Solidarita s Českem

Jeden z posledních bodů chystaného usnesení pak hovoří o tom, že by europoslanci měli vyjádřit solidaritu s Čechy, kteří „volají po férovosti, spravedlnosti a řešení neslučitelnosti byznysových zájmů premiéra s jeho politickou rolí a vlivem“.

Chystaná rezoluce je důsledkem auditního šetření Evropské komise, které v Česku proběhlo zkraje loňska. Zatímco u zemědělských dotací se na finální závěry stále čeká, první audit řešící kohezní fondy je už hotový. Do Česka dorazil loni v prosinci. Unijní kontroloři v něm došli k závěru, že Babiš porušil evropskou i českou legislativu o střetu zájmů, jelikož měl mít současně zájmy v byznysu i české vládě.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského má rezoluce příští týden velkou šanci na schválení. „Má podporu všech poslaneckých frakcí, a to včetně Aliance liberálů, jejímž členem je i samotné hnutí ANO,“ řekl. Europarlament by měl dokument poté zaslat Evropské komisi i českým úřadům.