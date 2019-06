Od Austrálie po Kanadu, od Daily Sabah po El País. Světová média píšou o demonstraci i ‚českém Berlusconim‘

„Nový souboj o duši země. Protestující znovu zaplnili náměstí v Praze.“ Tak zní titulek prestižního amerického deníku The New York Times. Marc Santora, zpravodaj listu pro střední Evropu píše, co se uvádí i v dalších médiích od Austrálie až po Kanadu: že šlo o jeden z největších protestů od pádu komismu a že protestující jsou nespokojení hlavně s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Praha 10:45 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nový souboj o duši země. Protestující znovu zaplnily náměstí v Praze.“ Tak zní titulek prestižního amerického deníku The New York Times | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Otázky a odpovědi: Kdo demonstruje? Změní protest něco? Proč jsou naštvaní? Takový formát zvolila britská BBC. Připomíná, že může jít o největší protest od roku 1989, pokud se tedy potvrdí odhad organizujícího spolku Milion chvilek pro demokracii, který hovoří až o 120 tisících lidech. Kromě toho se soustředí zejména na osobu premiéra Babiše: jde o druhého nejbohatšího muže, bývalého komunistu a čelí možnému střetu zájmů, uvádí BBC Přesto je korespondent BBC Rob Cameron spíše skeptický. I přes obrovský dav je podle něj sporné, zda se něco změní.

O demonstraci psala také agentura AP a její článek přinesl i britský bulvární list Daily Mail. O českém premiérovi píše jako o „populistickém miliardáři“. Zmiňuje se také o návrhu auditní zprávy a požadavku demonstrujících na demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Daily Mail přináší fotogalerii z Václavského náměstí.

Francouzský @LeParisienMonde vzal zpravodajství o úterní obří demonstraci proti Babišovi na Václavském náměstí opravdu z gruntu. Vrací se až k revoluci 1848https://t.co/yVfIR4zaf4 — Filip Nerad (@FilipNerad) June 5, 2019

The Guardian zase píše, že už nejde pouze o kosmopolitní Prahu, ale že hněv sahá za hranice liberální metropole. Britský deník The Daily Telegraph se demonstracím věnuje ve videočlánku. Větší článek svého zpravodaje přináší list Financial Times. Cituje českého politologa i komentátora Jiřího Pehe: „Unijní audit je ta největší hrozba, které Babiš čelil od vstupu do politiky.“

Španělsko: český Berlusconi

Ve Francii se protestům věnuje například deník Le Figaro. Uvádí o něco skromnější číslo 100 tisíc lidí, ale také klade hlavní důraz na nespokojenost lidí s českým premiérem.

Španělský El País rozebírá nejen protesty, ale také obecně politickou situaci včetně návrhu auditní zprávy. Andreje Babiše přezdívá jako „českého Berlusconiho“ s odkazem na nechvalně proslulého italského premiéra, a také upozorňuje na to, jak je sněmovna rozdrobena.

Decenas de miles de checos han recorrido el centro de Praga para pedir la dimisión del primer ministro, Andrej Babis, investigado por la Comisión Europea por un supuesto cobro indebido de fondos comunitarios destinados a una de sus empresas https://t.co/PGQCKsuLnj — EL PAÍS Inter (@elpais_inter) June 4, 2019

O demonstracích píší také v Německu nebo v Polsku. „Hanba, hanba a Babiš do vězení: V Praze protestovalo více jak 100 tisíc lidí a žádali rezignaci premiéra,“ začíná svůj článek německý deník Spiegel. O protestech píše také bulvární Bild, Süddeutsche Zeitung, nebo německý rozhlas a televize Deutsche Welle. Polský deník Gazeta Wyborcza v článku shrnuje kauzy spojené s Andrejem Babišem a píše, že se premiér dostává do problémů.

O protestech píše také kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice CBC. Podrobně o protestech informuje nejen deník The New York Times, ale také Bloomberg. Uvádí například, že protesty přichází v nevhodnou chvíli pro Babiše, jehož ANO získalo v eurovolbách méně hlasů, než se čekalo.

Čapí hnízdo na krku

Server Politico se mimo jiné vrací ke kauze Čapího hnízda. A z ostatních médií si vybral asi nejkritičtější fotku: protestujícího s čapím hnízdem kolem krku, vystřiženou podobiznou premiéra na obličeji a nápisem STB.

120 000 Teilnehmer - Massen-Demo gegen Regierung in Tschechien https://t.co/zhDcsNl0Yt — BILD (@BILD) June 5, 2019

V Austrálii zase zvolila tamní média, televize SBS a server novin The Australian, formát videa, na kterém demonstraci zachycují.

O protestech informovala také rusky psaná média. Agentura TASS tvrdí, že aktivní byli zejména mladí demonstranti a že dorazili také opoziční politici. „Účastníci křičeli slogany urážlivé pro premiéra a jeho nejbližší spolupracovníky,“ uvedla agentura. O protestech píše také nezávislý web Meduza, ale téma se dostalo i na obrazovky ruské státní televize.

Fotky z Prahy se objevily i na serveru ukrajinské televize Hromadske. Také její redaktoři se čtenářům pokusili shrnout kauzy spojené s Andrejem Babišem. Ukrajinská stanice na prvním místě připomíná kauzu údajného únosu Babišova syna na Krym.

У Празі близько 120 тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та міністерки юстиції Марії Бенешевої. Цей мітинг став одним з найбільших у країні з часів «оксамитової революції» 1989 року https://t.co/OHC6xyIGZF — Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 4, 2019

Jednou z nejvzdálenějších zemí, kde o protestech píší, je Japonsko a článek deníku Japan Times. O shromáždění na Václavském náměstí ale informuje také turecký server Daily Sabah.

‚Přes všechny čáry‘

O demonstraci a dění okolo českého premiéra detailně píše také slovenský list Sme. Na titulní stránce také otiskl fotografii z úterní mohutné demonstrace.

„Přes všechny čáry a na míle vzdálená seriózní obhajobě jsou jeho (Babišova) slova, že auditní zpráva je útokem na Českou republiku, na české zájmy a za - nyní pozor - destabilizaci státu,“ uvedl Sme.

Podle listu ovládl Babiš část médií, stát bez okolků řídí jako firmu a jeho koncern (vložený v únoru 2017 do svěřenských fondů) inkasuje peníze z evropských fondů.

Podle slovenského listu Pravda zažil Babiš jednu z nejtěžších zkoušek ohněm od doby, co čelí podezření z dotačního podvodu. V článku pod titulkem „Zlost na Babiše je velká jako Václavák“ deník poznamenává, že výzvy k rezignaci ze strany opozičních politiků i demonstrantů Babišem nehnuly.