'Myslím, že jsme si porozuměli.' Babišovu prvnímu dni na summitu EU dominovaly migrace a bezpečnost

Ve čtvrtek v Bruselu probíhalo setkání lídrů států Evropské unie, kterého se poprvé ve funkci premiéra účastní Andrej Babiš (ANO). Při setkáních s premiéry visegrádské čtyřky či šéfy Evropské rady Donaldem Tuskem i komise Jeanem-Claudem Junckerem Babiš obhajoval české odmítání kvót na přerozdělování migrantů. Spolu s ostatními předsedy vlád V4 naopak přislíbil přispět 35 milionů eur (téměř 900 milionů korun) na zlepšení ochrany libyjské hranice. Brusel 22:11 14. prosince 2017

Evropští státníci během formální části summitu potvrdili vznik stálé posílené spolupráce 25 unijních zemí v obranné oblasti (PESCO). Babiš svou bruselskou premiéru, která přišla pouhý den po jmenování jeho vlády, zahájil schůzkou s kolegy ze zemí visegrádské skupiny, tedy s premiéry Slovenska Robertem Ficem, Polska Mateuszem Morawieckým a Viktorem Orbánem z Maďarska. Čtveřice se setkala také s italským premiérem Paolem Gentilonim a šéfem Evropské komise Junckerem.

Výsledkem právě tohoto jednání je slib přispět miliony eur na lepší ochranu libyjských hranic, aby se brzdil příliv migrantů z Afriky na cestě do Evropy. Podle Andreje Babiše přispěje Česko 200 miliony korun.

„Náš příspěvek míří na projekt, který po dohodě s místními autoritami provádí Itálie. Měla by zajistit techniku a osazení kontroly hranice, která je velice exponovaná a kde pašeráci převádějí lidi do Libye, to je základ projektu,“ přiblížil Radiožurnálu český tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

Následnou dvoustrannou schůzku s šéfem unijních summitů Tuskem Babiš v podvečer před českými novináři ocenil. „Schůzka byla výborná, myslím, že jsme si porozuměli," prohlásil s připomínkou Tuskova názoru, že systém přerozdělování migrantů podle kvót je nefunkční a země EU jen rozděluje. Několikrát nový šéf české vlády zopakoval, že Praha kvóty jako součást reformy unijního dublinského systému jednoznačně odmítá.

Prodloužení sankcí vůči Rusku

Evropská unie je jednotná v otázce prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku, uvedl večer na twitteru šéf unijních schůzek Donald Tusk. Sankce, které unie na Rusko uvalila kvůli jeho chování v ukrajinské krizi, tak budou prodlouženy o dalšího půl roku.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia. — Donald Tusk (@eucopresident) 14. prosince 2017

Toto „důležité politické rozhodnutí" uvítal ukrajinský prezident Petro Porošenko, který obviňuje Rusko z okupace Krymu a z agrese v Donbasu na východě Ukrajiny, kde si konflikt mezi proruskými separatisty a vládními vojsky za tři roky vyžádal přes 10 000 životů. Sankce jsou podle Porošenka „důstojnou odpovědí Moskvě za neplnění závazků a jasnou výzvou ke změně politiky Kremlu".

Nový český premiér summit využil k tomu, aby se alespoň krátce seznámil také s řadou dalších politiků, pozdravil se například s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, belgickým premiérem Charlesem Michelem a dalšími. V kruhu státníků u jednacího stolu má Babiš místo mezi švédským ministerským předsedou Stefanem Lövfenem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.