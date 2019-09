Babiš podpořil bezpečnostní zónu v Sýrii. ‚Erdogan má jasný plán, jak vyřešit problém s uprchlíky,‘ řekl

Český premiér Andrej Babiš na středeční schůzce s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem v New Yorku podpořil jeho mírový plán pro Sýrii, kde chce vytvořit bezpečnostní zónu, do které se vrátí syrští uprchlíci. Babiš tento týden, kdy se účastní Valného shromáždění OSN, turecký záměr v Sýrii opakovaně ocenil. New York 6:17 26. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan představuje plán na vytvoření bezpečnostní zóny v Sýrii | Foto: Carlo Allegri | Zdroj: Reuters

„Podruhé ve dvou dnech jsem se viděl s tureckým prezidentem Erdoganem a potvrdil mu, že země V4 podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii,“ napsal Babiš na twitteru po bilaterální schůzce s odkazem na další země visegrádské čtyřky, kterými jsou vedle Česka také Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Doplnil, že Turecko chce do zóny přemístit až dva miliony uprchlíků, vybudovat zde domy a školy. „Erdogan se kvůli tomu v New Yorku potká i s (americkým) prezidentem (Donaldem) Trumpem,“ dodal premiér.

V úterý Babiš v New Yorku řekl, že Erdogan má jasný plán, jak vyřešit problém s uprchlíky. Peníze, které Ankaře Evropská unie přislíbila za to, že se o běžence postará, nepovažuje český premiér za systémové řešení, kterým by naopak mohl být Erdoganův projekt bezpečnostní zóny. Babiš proto chce, aby se o plánu jednalo a aby se do něj zapojily i Spojené státy s Ruskem.

Do Turecka se podle listu The Guardian uchýlilo před boji na 3,6 milionu Syřanů. Erdogan nedávno pohrozil, že pokud Evropská unie a další velmoci budou s vybudováním bezpečnostní zóny otálet, bude nucen běžence vpustit do Evropy.

