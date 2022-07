Putin nemůže vyhrát válku proti NATO. Může jen Západ vydírat plynem, věří ruský historik Zubov

Ruský historik a politolog Andrej Borisovič Zubov v dubnu tvrdil, že režimu prezidenta Vladimira Putina zbývají týdny. „Bohužel, tento můj názor nebyl správný. Přiznávám se, že jsem tehdy přecenil odpovědnost ruské elity. Od té doby jsem mnoho pochopil – také to, že Putin za posledních 22 let vybudoval velmi silnou vertikálu moci, do které zapojil, koupil a vystrašil obrovské množství lidí z elit. Jiné vyhnal ze země a přinutili je mlčet.“ Praha 12:00 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Elity, které si Putin koupil anebo vystrašil tak, že jsou zkamenělí strachem, za ním dál stojí, soudí Zubov. Ačkoli si uvědomují, že před Putinem není velká budoucnost.

„Zároveň to nejsou lidé, kteří mají nějaké mimořádné schopnosti. V demokratické společnosti by nepatřili mezi výkvět společnosti.“

„Ve chvíli, kdy Putin začne prohrávat, tak pochopí, že ztratili vše a nic už nezískají. A v tomto ohledu moje prognóza nebyla správná. Ano, nejsou to týdny, ale jsem přesvědčený, že je ten můj názor dlouhodobě správný. Protože Putin nemůže tuto válku vyhrát,“ je přesvědčený Zubov.

Na to, aby Putin vyhrál válku proti Severoatlantické alianci (NATO), nemá dost sil, věří historik:

„Nemůže vyhrát válku proti NATO, na to nemá síly, to je zcela evidentní. Jediné, o co se může snažit, je udělat rozkol Západu, a to když ho bude vydírat plynem nebo jinými cestami.“

„Pokud ale Západ na tuto hru nepřistoupí, pak je porážka Putina nevyhnutelná. A v tu chvíli tu bude mít jeho okolí nové dilema: Zda zemře spolu s Putinem, anebo bude obnovovat život bez Putina. A tehdy bude ta má prognóza opět platit,“ dodává historik a politolog.

Andrej Borisovič Zubov je ruským historikem a také hlavním editorem Dějin Ruska 20. století, také místopředsedou neparlamentní Strany národní svobody – Parnas.

Přestože mnoho odpůrců války ze strany jeho kolegů a příbuzných už bylo zatčeno, chce se do země vrátit.

„Je to přesně proto, proč riskují mí přátelé, kteří jsou kvůli agresi vyvolané Ruskem zatčeni. Když umírají tisíce lidí na Ukrajině a miliony se stávají utečenci. Je zničeno obrovské množství domů, lidé ztratili své majetky,“ vypočítává.

A pokračuje: „A můžeme my Rusové, kteří si to uvědomujeme a tak či onak jsme alespoň morálně spojeni s režimem, můžeme my utéct do Evropy a zde klidně žít? Ne. Myslím, že i my se musíme nacházet v té zóně rizika stejně jako Ukrajinci. Ale je to samozřejmě jiné riziko – na jedné straně jsou to ruské rakety, u nás je to bezpečnostní služba FSB.“

Putin může odejít i sám

Andrej Zubov připomíná, že jeho politická strana Parnas nebyla po vypuknutí války zakázána, přitom je otevřeně proti ruské invazi na Ukrajinu.

„Takže politická opozice existuje. Jiná věc je, že nemáme žádnou moc – nepouští nás ani do parlamentu, ani do místních samospráv či do tisku. Ale existujeme.“

Zda se v Rusku připravuje převrat, Zubov neví.

„Není přece nutné odstranit Putina od moci – je také určitá eventualita, že si Putin sám uvědomí, že vytvořil zcela nemožné scénáře a že se pokusí tuto pozici změnit. Ano, pokud se mu podaří z této situace dostat, pak může zůstat součástí naší historie. Ale pokud bude do konce, do posledního vojáka, do poslední rakety usilovat o vítězství, tak je nepochybné, že prohraje. A bude to obrovská prohra pro něj, pro naši zemi – tato možnost je velice reálná,“ uzavírá.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.