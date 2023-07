K válce možná nemuselo dojít, kdyby Ukrajina dostala pozvánku do NATO, říká Zelenského klíčový muž

Přezdívají mu pravá ruka Volodymyra Zelenského. Jednapadesátiletý Andrij Jermak je šéfem prezidentovy kanceláře a také styčným důstojníkem pro klíčové otázky: vyjednávání s Rusy o válečných zajatcích či s Američany o klíčových dodávkách zbraní, případně o vstupu do Severoatlantické aliance. A nyní doprovodil prezidenta Zelenského do Prahy. Exkluzivní rozhovor pro Radiožurnál poskytl ve čtvrtek večer po jednání na Pražském hradě. Exkluzivní rozhovor Praha 13:34 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrij Jermak | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Zelenskyj říká, že opouští Ukrajinu jen ve výjimečných případech, když chce dané zemi předat důležitý vzkaz. S čím jste tedy vy a ukrajinský prezident přijeli do České republiky?

Jsem velice rád, že mohu být ve vašem městě. Prahu jsem navštívil mnohokrát. Část mé rodiny žila poměrně dlouhou dobu ve Zlíně a později v Praze, takže jsem ji v minulosti mnohokrát navštívil. Rád navštěvuji Českou republiku a Prahu mám moc rád. Jsem velice rád, že jsem zpátky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Andrijem Jermakem. Mluvil s ním Josef Pazderka, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Teď je to za tragických okolností, které panují v mojí zemi, kde probíhá válka. A máte úplnou pravdu, pan prezident se snaží Ukrajinu neopouštět nadlouho. A tím nadlouho nemyslím dny, tím myslím hodiny.

Nicméně jsme zde a je to pro nás velice důležité. Česká republika patří mezi největší podporovatele Ukrajiny. A chtěli jsme osobně, a je to důležité pro našeho pana prezidenta, poděkovat českým občanům, poděkovat vašemu panu prezidentovi, premiérovi, Parlamentu, všem. Protože od prvního dne invaze jste udělali opravdu hodně.

Dnes už je to 500 dnů trvající válka, 500 dnů, kdy bojujeme za hodnoty, o kterých jsem přesvědčeni, že je sdílíme. Jsem přesvědčen, že jsou to naše společné hodnoty jako svoboda, nezávislost a demokracie. Bylo pro nás velice důležité sem přijít, i když je to jen na pár hodin. A samozřejmě, jak víte, rytmus pana prezidenta a celého týmu je velmi neobvyklý. Ale myslím si, že je to vynikající příležitost.

Budeme pracovat ve čtvrtek večer, v pátek ráno setkáním s panem premiérem a se zástupci Parlamentu. Je to opravdu historická úroveň, na které se naše vztahy ocitly.

Jsem si jistý, že vyhrajeme. A jsem si jistý, že to pak bude naše společné vítězství. Protože nejste jen našimi partnery, jste našimi přáteli, našimi bratry.

Do Prahy jste dorazili pár dní před klíčovým summitem NATO v litevském Vilniusu. Souvisí vaše návštěva v Česku i s touto událostí? Žádáte o něco českého prezidenta, premiéra před tímto summitem?

Ze všeho nejdřív je potřeba říct, že pozici České republiky známe. A Česká republika principiálně podporuje Ukrajinu v její aspiraci stát se členem Evropské unie a NATO.

Samozřejmě je to pro nás velice důležité a součástí jak dnešních, tak zítřejších jednání je koordinovat naše pozice. Protože, jak víme, konzultace stále ještě probíhají.

Kdo je Andrij Jermak? Andrij Jermak (1971) je od února 2020 vedoucím kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Narodil se v Kyjevě. Původní profesí právník a filmový producent. Se Zelenským se seznámil v roce 2011, pomáhal mu během jeho herecké kariéry a také s fungováním produkční společnosti Studio Kvartal 95. Před zvolením Zelenského prezidentem Ukrajiny se zapojil do jeho předvolební kampaně, poté se stal jeho poradcem a následně šéfem kabinetu.

A doufáme, pořád ještě doufáme, že na summitu ve Vilniusu dostane Ukrajina jasný signál, který nebude jenom opakováním toho, co zaznělo v minulosti o otevřených dveřích, ale že ten signál, který zazní, bude silnější ohledně toho, jak bude vypadat budoucnost.

Protože, jak řekl náš pan prezident na čtvrtečním setkání s českým panem prezidentem, asi 93 procent ukrajinské populace dnes podporuje členství Ukrajiny v NATO.

Toto číslo se zdvojnásobilo oproti podpoře, kterou členství NATO na Ukrajině mělo před invazí 24. února 2022. Samozřejmě boje pokračují a lidé čekají a věří, že jsme celému světu v průběhu těch 500 dnů ukázali, že se nejen dokážeme ubránit, ale dokážeme i osvobozovat naše území. A zničili jsme mýtus o druhé nejsilnější armádě. A dokázali a ukázali jsme světu, že v našem světě je opravdu možné dosáhnout skutečné nezávislosti.

Postavili jsme se za princip, který už se možná někdy začali jevit jako teoretický princip, ale my jsme ukázali, že je to opravdu skutečné. A doufám, že naši partneři, Aliance a spojenci nedají šanci Rusku, aby nevyhrálo ani tuto část bojů, protože jsme viděli, co se v Rusku poslední týdny dělo. A je to jednoznačně výsledek brutální nelegální invaze, kterou Putin odstartoval minulý rok.

Pozvánka do NATO?

Prezident Zelenskyj nedávno řekl, že nepojede na summit ve Vilniusu, dokud Ukrajina nedostane jasné pozvání ke vstupu do NATO. Platí tedy, že do Litvy nepojede, dokud neuvidí jasnou cestu k členství v Alianci?

Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. A je to jednoznačně historický moment, protože je silným lídrem. A je lídrem nejen Ukrajiny, ale lídrem celého svobodného světa.

A vždy platí, že kdykoliv něco řekl, tak nikdy nehrál žádné hry. Někdy se to ve světě politiky stává, zvlášť dnes, že člověk řekne jednu věc a velmi rychle se to pak změní a říká se něco jiného. Prezident Zelenskyj je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmů Ukrajiny a čehokoliv souvisejícího s Ukrajinou. Náš prezidentský tým pracuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Vyjednávání pokračují a také naše společnost, lidé na Ukrajině, čekají a nepochopí, pokud se nic nestane. Pokud se zopakuje chyba, ke které došlo už v minulosti.

A vidíme, jakou cenu zaplatila Ukrajina a jakou cenu dnes platí celý svět. Protože pokud by před mnoha lety Ukrajina byla dostala pozvánku a lidé by si nemysleli, že Putin a Rusko jsou protějškem, s kterým je možné mluvit, důvěřovat mu, tak se to možná nemuselo stát.

Andrij Jermak (uprostřed) | Zdroj: Český rozhlas

A potom můžu říct, že možná jsou nějaké indicie z některých zemí, nemluvím o partnerech, ale víme, že z jiných kontinentů, které možná nejsou tak informované, ale pracujeme na tom velmi, velmi tvrdě se zeměmi takzvaného globálního jihu a mnoha zeměmi, protože je důležité, aby lidé znali pravdu.

Někdy se ale v těchto zemích mluví o tom, že je potřeba jednat, vyjednávat, že je důležité posadit se za vyjednávací stůl. My na to máme velmi jasnou odpověď.

Od začátku roku 2019 proběhlo více než 180 kol jednání s Ruskem. Já osobně jsem zastupoval Ukrajinu na normandském formátu (Francie s Německem zprostředkovaly rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem). Některá z těch jednání trvala dvanáct hodin bez přestávky v kuse. A teď jsme si stoprocentně jistí, že čas vyjednávání skončil.

Proto ukrajinský prezident na posledním jednání zemí G20 představil ukrajinský mírový návrh. A velice rád mohu informovat o tom, že konzultace s kolegy postupují kupředu nejen se zeměmi G7, ale i se zeměmi globálního jihu. Bylo úspěšné jednání v Kodani, kde se sešel velký počet zemí, jako například Saúdská Arábie, Brazílie, Indie, Jižní Afrika a země G7, Turecko. A po setkání v Kodani probíhají teď v Kyjevě každý týden, protože v Kodani to bylo na úrovni poradců, setkání na úrovni velvyslanců.

Dnes už jedná více než 620 zemí. Jsou tam země jako Argentina, Mexiko, Čína. A naše principiální pozice je, že jsme ochotní naslouchat, jsme ochotní jednat a mluvit se všemi, kdo respektují naši nezávislost a suverenitu. To jsou naše základní principy, které jsou zakotvené i v zásadách OSN.

Jelikož probíhá na našem území válka, tak je logické, že ty mírové podmínky formulujeme my, protože opakuji, že invaze probíhá na našem území.

Chci se ale naposledy vrátit ke své původní otázce: zůstává tedy pořád otevřené, zda prezident Zelenskyj na summit NATO ve Vilniusu pojede, nebo ne?

To, jestli pan prezident pojede do Vilniusu, nebo ne, je zatím otevřené a bude to záviset na aktuální situaci, na aktuální situaci bojišti a bude to také záviset na rozhodnutích, ke kterým dojde v rámci summitu.

Doufám, že společně s partnery dosáhneme nejlepšího možného výsledku tak, aby partneři i NATO měli možnost učinit historické rozhodnutí. Protože je důležité vidět, že se už nemusíme bát. Zničili jsme obraz neporazitelné silné armády a Putin minulý týden sám zničil obraz silného neporazitelného vůdce. A to je důležité.

Když mluvíte o historickém rozhodnutí, co to prakticky znamená? Jde o jasný příslib členství v NATO?

My Ukrajinci jsme realisté a potřebujeme, aby zazněl jasný signál ohledně naší pozvánky a členství v NATO. Mysleli jsme si, že možná dostaneme pozvánku po skončení války. Bavili jsme se s partnery, že pro Ukrajinu bude opravdu nutné dostat skutečné bezpečnostní záruky.

Pomoc s municí

Přijeli jste do Prahy, České republiky, která je velkým výrobcem zbraní. Žádáte zdejší firmy, vládu o něco konkrétního, s čím by vám měly pomoci při probíhající protiofenzivě?

Znovu opakuji, že opravdu oceňujeme podporu Česka a neunaví nás vyjadřovat vám naše díky, protože Česká republika nás opravdu silně podporuje. A víme, že i ten nový vojenský balíček je silným nástrojem a je pro nás důležitý. Samozřejmě víme, že to není řešení do budoucna.

Vše, co dostáváme, je pro naše vojáky, hrdiny, kteří dennodenně prokazují úspěchy, i když ne každý den jsou to velké úspěchy. A pokračujeme vpřed, osvobozujeme území Ukrajiny.

Nechci lpět na detailech. Vím, že na úrovni vojenské, zpravodajské pomoci fungují velice otevřené partnerské vztahy. A co se týče koordinace s prezidentskou kanceláří, tak probíhají každý měsíc informační schůzky s partnery a informujeme naše partnery včetně České republiky o postupu na bojišti. Dostáváte informace přímo od našich velitelů. Tato práce pokračuje.

Andrij Jermak | Zdroj: Český rozhlas

Samozřejmě velice důležitá záležitost a možná největší rozdíl mezi Ukrajinou a Ruskem je, že i za doby války, za útoků – které se bohužel dějí každý den a miliony Ukrajinců jdou spát každý večer s tím, že nemají jistotu toho, že se ráno probudí – jsou naši lidé ohromně chrabří a jsou si naprosto jistí, že vyhrajeme.

A tito lidé zůstávají, pracují, bojují a dělají maximum pro to, aby Ukrajina vyhrála co nejdřív.

Znovu opakuji, chceme vyslat jasný signál, že tu mluvíme nejen o válce, ale o budoucnosti. Mluvíme o naší spolupráci do budoucna, o spolupráci v oblasti energetiky, dopravy… Začali jsme o tom jednat ve čtvrtek, určitě budeme pokračovat i v pátek. Budeme se bavit o rekonstrukci Ukrajiny do budoucna.

Naše spolupráce trvá dlouhá léta, spolupracují naše země, firmy. Znovu opakuji, jedná se o výjimečný moment, historický moment. A jsem si jistý, že partnerské a přátelské vztahy budou pokračovat do budoucna. A je opravdu skvělé, že se o tom bavíme už teď.

Podle našich informací jednáte s českou stranou také o společné výrobě munice. Můžete to potvrdit?

Ano. V tuto chvíli mohu potvrdit, že probíhají konzultace, vyjednávání a zkoumáme perspektivně i tuto možnost. Bylo by skvělé, kdyby i firmy v soukromém sektoru se rozhodly, samozřejmě za podpory státu, spolupracovat v této oblasti formou konsorcií.

Je potřeba si uvědomit, že nejlepší zárukou ukrajinské bezpečnosti je členství v Severoatlantické alianci. Ale domnívám se, že spolupráce na nejrůznějších úrovních – na vojenské úrovni, v oblasti sdílení zpravodajských informací, v oblasti průmyslové spolupráce – je jeden z nejdůležitějších prvků naší bezpečnosti do budoucna.

‚Aby přežili naši lidé‘

Prezident Zelenskyj prohlásil, že rok 2023 je rokem ukrajinského vítězství. Nedávno ale připustil, že protiofenziva proti ruské armádě probíhá pomaleji oproti původnímu plánu. Stále podle vás platí, že na konci tohoto roku budete slavit vítězství?

To je těžké říct. To nedokáže říct se stoprocentní jistotou nikdo. Samozřejmě pro to děláme, co je v našich silách, a o svém vítězství nepochybujeme.

Pro prezidenta Zelenského je to důležité. Pro něj i pro všechny partnery je důležitý život i jediného člověka. A samozřejmě naší prioritou je, aby přežili naši lidé, naše země.

A ve chvíli, kdy tato válka skončí – samozřejmě víte, co myslíme vítězstvím, znamená to, že dostaneme zpátky všechno ukrajinské území z mezinárodně uznávaných hranic, dostaneme zpátky všechny naše lidi a kompenzace za všechno, co ruská invaze na Ukrajině způsobila. Samozřejmě děláme – všichni Ukrajinci dělají – maximum.

Dovolím si vás opravit. Pan prezident Zelenskyj řekl, že silné argumenty jsou na naší straně. Není to proto, že naši lidé jsou motivovaní nebo že by naše plány nefungovaly.

První fakt je, že spousta našeho území byla zaminována, což nám velice ztěžuje situaci. Samozřejmě potřebujeme další zbraně, střelivo. A ne vše, ne všechny dodávky přicházejí včas. Některé dodávky není úplně jednoduché nakalibrovat, vypočítat.

Můžu ale v tuhle chvíli říct, že každý den prezidenta Zelenského začíná aktuálními vojenskými informacemi. Máme velký vojenský kabinet. A můžu říct, že prezident Zelenskyj je naprosto zapojený i do nejmenších detailů. Je opravdovým velitelem ozbrojených složek. Není to člověk, který by neznal i ty nejmenší detaily. Obecně můžu říct, že protiofenziva postupuje dobře.

Vy a prezident jste tedy přesvědčeni, že na konci tohoto roku budete schopni oznámit vítězství? Rozumím tomu dobře?

Nemůžu říct, že můžeme vyhlásit vítězství. Vypadá to jako cíl. A pokud bude možné ukončit tuto válku zítra, všichni Ukrajinci na celém světě budou nejšťastnějšími lidmi na zemi.

Když probíhá válka, tak počítáte čas ne na dny, hodiny, ale na minuty, pokud jde o vaše životy. A v tom my žijeme. Uvidíme.

Každopádně doufám, že pokud tato jednota bude trvat a bude tak silná, jako je dnes a že se i zemím z globálního jihu otevřou oči a pochopí pravdu, že Ukrajina nic nepředstírala, nechtěli jsme zabírat ruské území, nezačali jsme tuto válku, jsme oběťmi této války a skutečným agresorem je Rusko, že to bude lepší.

Rašismus, rusismus a fašismus

Český rozhlas organizoval nedávno velkou mezinárodní konferenci Média a Ukrajina, na kterou kromě řady významných ukrajinských hostů dorazila i Žanna Němcovová, zástupkyně ruské opozice, ostře kritizující ruskou agresi na Ukrajině. Část Ukrajinců byla ale proti, aby se konference vůbec účastnila, protože je Ruska. Jsou pro vás ruští opoziční lídři jako Žanna Němcovová nebo Alexej Navalnyj v této válce spojenci, nebo je to komplikovanější?

Je to pro mě těžké říct, protože o tom nemám dost informací, mohu vám ale říct své osobní stanovisko.

To, k čemu došlo na Ukrajině – a začalo to již v roce 2014, plná invaze od února 2022 – je strašná věc, která nás hodila zpátky do doby druhé světové války. Je tam spousta podobností včetně koncentračních táborů, nepochopitelných, neuvěřitelných zločinů spáchaných na dětech a ženách, teroristické útoky na civilisty….

Proč teď máme nový termín? Rašismus, směs rusismu a fašismu. Sedí to stoprocentně.

Vzpomínám si, jak ze začátku prezident Zelenskyj navštívil Buču. Je to, jako byste se najednou ocitli v dokumentárním filmu vyprávějícím o druhé světové válce. Jenže je to skutečnost.

To znamená, bohužel, že všichni Rusové jsou vinní. Jsou zde ruští vojáci, kteří zabíjejí, znásilňují, mučí. Samozřejmě, jejich velitelé vydávají rozkazy. Samozřejmě jsou to lidé z Kremlu a vede je Vladimir Putin.

Andrij Jermak | Zdroj: Český rozhlas

Ale je tam společnost, která je zticha a vytváří příležitost, aby se rodila další a nová generace těchto vraždících bestií. Je to obecný problém.

A říct: dobře, je tam ruská opozice? Jenže někteří z nich, mnoho z nich bylo v pozici moci nebo bylo s vládnoucími činiteli nějak propojeno v minulosti. Ano, je dobře dělat něco proti ruskému režimu.

Ale my, Ukrajinci, nevěříme jenom slovům. Věříme činům. Věříme skutečným činům. A vidíme, že tohle všechno by nebylo možné, kdyby to většina společnosti nepodporovala.

Ve skutečnosti je pro obyčejné lidi těžké, když posloucháte propagandistickou televizní mašinerii pro obyčejné lidi. A je vlastně nemožné tomu nevěřit. Je neuvěřitelné, jak je v 21. století možné podporovat zabíjení dětí, vraždění civilistů, jak je možné vůbec provádět tyto brutální věci.

Proto je pro nás těžké uznat a rozlišovat, že existují špatní Rusové a dobří Rusové. Všichni nesou vinu. Někteří mají přímo na rukou krev. A další lidé také nesou vinu, protože se dívají jinam. A nesnaží se to napravit.

Vaše původní profese je spojená s filmem, televizí…

Ne, to není pravda. Jsem právník. Mám 25 let praxe jako právník. V posledních letech jsem zároveň s kariérou v mezinárodním právu produkoval i filmy. A jsem velice rád, že jeden z těchto filmů, který jsme produkovali společně se slovenskými partnery, byl velice úspěšný. Dokonce jsme vyhráli ocenění v Karlových Varech. Ale připadá mi to jako v jiném životě.

Vybavíte si nějaké oblíbené české režiséry nebo filmy?

Ano, mám rád české filmy, vím, že máte skvělou kinematografii. Česká republika je skvělá a jsem velice rád za tento rozhovor. Děkuji a děkuji za tuto příležitost. Ještě jednou bych rád tuto příležitost využil, abych poděkoval všem Čechům. Ukrajinci nikdy nezapomínají a nikdy nezapomeneme na vaši historickou podporu. Vyhrajeme. Sláva Ukrajině.

Ve vysílání jste mohli slyšet exkluzivní rozhovor s vedoucím prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem. Jeho součástí bylo i poděkování Česku za pomoc. Rozhovor vedl @PazderkaJosef.@CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/8DKRkqsID1 — Radiožurnál (@Radiozurnal1) July 7, 2023