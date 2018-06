Duda podepsal nový proinvestiční zákon. Polsko má přeměnit ve zvláštní hospodářskou zónu

Podle nového zákona budou mít investoři, velcí i malí, nárok na daňové úlevy po dobu deseti až 15 let, aniž by se museli přesunout do určité oblasti.

Daňové úlevy budou nově přiznány podle místa a povahy investice, ale také podle kvality pracovních míst, která vytvoří. Upřednostňována budou středně velká města, jejichž sociální a hospodářská důležitost se snižuje. V úvahu se bude brát i míra nezaměstnanosti a velikost investora.

V současnosti je v Polsku 14 zvláštních hospodářských zón. Pokrývají zhruba 0,01 procenta rozlohy Polska. Ministryně pro podnikání a technologie Jadwiga Emilewiczová vysvětlila, že rozdělení do 14 zón bylo představeno před více než 20 lety, kdy bylo Polsko ve zcela odlišné situaci.

„V té době bylo prioritou přilákat kapitál a vytvořit nová pracovní místa,“ uvedla. Nyní, jak zdůraznila, je prioritou vytvoření vysoce kvalitních, dobře placených pracovních míst, uvedla agentura PAP.