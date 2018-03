Duda vetuje 'lex Jaruzelski'. Zákon posmrtně zbavující hodností je podle něj nespravedlivý

Polský prezident Andrzej Duda v pátek oznámil, že vetuje tzv. „degradační zákon“. Vláda Práva a spravedlnosti chtěla prostřednictvím zákona posmrtně zbavit hodností vojáky, kteří v letech 1943 až 1990 „zradili polský stát“. O hodnost generála by tak přišel i Wojciech Jaruzelski, který v 80. letech stál v čele země a v roce 1981 vyhlásil výjimečný stav. Podle Dudy je zákon v rozporu se standardy demokratického státu. Varšava 12:50 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský prezident Andrzej Duda | Zdroj: Reuters

„Mám o tom zákonu vážné pochybnosti,“ řekl v pátečním vystoupení polský prezident. „Ten zákon je nespravedlivý. Nemůžeme navracet spravedlnost nespravedlivým zákonem. Ne touhle cestou,“ řekl dál.

'Navracíme normálnost'

„Jsme zaskočení a zklamaní, ale rozhodnutí prezidenta týkající se veta 'degradačního zákona' komentovat nebudeme,“ napsala v reakci na prezidentovo vystoupení mluvčí Práva a spravedlnosti (PiS) Beata Mazureková.

Sám premiér Mateusz Morawiecki už dříve návrh označil za návrat spravedlnosti. „Chceme věci nazvat pravým jménem. Zlo zlem, dobro dobrem, zradu zradou a hrdinství hrdinstvím.“

Současné polské zákony v současnosti umožňují vojáka degradovat jen za jeho života. Zákon by zavedl i možnost posmrtného odebrání hodností. Zákon počítá s tím, že by u generálů a admirálů o degradaci rozhodoval polský prezident a u ostatních důstojníků a poddůstojníků by tuto pravomoc získal ministr obrany.

Konkrétně zákon mluví o degradaci u lidí, kteří svou činností v bezpečnostních orgánech státu pomáhali udržování komunistického režimu nebo jinak poškodili polský stát. Kromě Jaruzelského měl tak připravit o vojenské hodnosti i další představitele komunistického Polska.

Zákon háže všechny do jednoho pytle

Duda v pátek zdůraznil, že Jaruzelski by si ztráty hodností zasloužil, upozornil ale na to, že hodnost mají ztratit všichni členové Vojenské rady národní záchrany (WRON), která po vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981 převzala moc v zemi.

Týkalo by se to ale i Mirosława Hermaszewského, prvního a jediného polského kosmonauta, který se podle prezidenta ve WRONu ocitl bez vlastního souhlasu.

Prezidentova střelba 'do vlastních řad'

Prezidentské veto vrací návrh zákona do Sejmu. V něm má většinu vládní koalice Práva a spravedlnosti a dvou menších pravicových stran. Pro přehlasování Dudy jsou potřebné tři pětiny hlasů za přítomnosti minimálně 230 z 460členné dolní komory.

Jde o několikáté důležité veto prezidenta, který je úzce napojen na vládnoucí stranu Právo a spravedlnost. Loni v létě Duda vetoval dvě ze tří vládních reforem soudnictví, proti kterým v ulicích polských měst protestovaly statisíce lidí. Ostře je kritizovala také Evropská unie.