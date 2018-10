Merkelová chce po roce 2021 odejít z politiky. ‚Je čas začít novou kapitolu,‘ řekla

Současný obraz německé vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie je podle kancléřky Angely Merkelové (CDU) nepřijatelný a musejí přijít změny. Šéfka německé vlády to v pondělí řekla na tiskové konferenci v Berlíně, kde zároveň potvrdila, že v prosinci nebude znovu kandidovat do čela Křesťanskodemokratické unie. Kancléřkou chce zůstat do roku 2021, poté už nebude kandidovat ani do Spolkového sněmu.

