O migraci se bude jednat dál. Merkelová odmítá automatické vracení běženců

Jednostranné kroky v oblasti migrace by podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) mohly vést k dominovému efektu a mít negativní dopad na Evropskou unii. S dalšími státy EU proto bude jednat o tom, zda vracet některé migranty rovnou z německých hranic. Merkelová to v pondělí řekla na tiskové konferenci v Berlíně po zasedání vedení křesťanských demokratů (CDU). Berlín 14:30 18. 6. 2018 (Aktualizováno: 14:48 18. 6. 2018)

Nepřímo také odmítla časové ultimátum sesterské Křesťanskosociální unie (CSU), která chce, aby se v případě neúspěchu vyjednávání začalo v červenci s vracením běženců z německých hranic.

„Při všem, co děláme – takové je naše přesvědčení ze strany CDU - musíme zastupovat společně německé a evropské zájmy. Proto nechceme postupovat jednostranně, bez domluvy a na úkor třetích,“ zdůraznila šéfka německé vlády. „Jsme přesvědčeni o tom, že nepředjednané vracení (migrantů) z našich hranic jako země v srdci Evropy by mohlo vést k negativním dominovým efektům,“ poznamenala také.

Příští dva týdny se proto chce pokusit najít na vracení migrantů z německých hranic shodu s dalšími evropskými státy. Merkelová, která obecně migrační plány svého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) podporuje, situaci začátkem července znovu posoudí. „Neexistuje tedy žádný automatismus,“ poznamenala ale k tomu, že by se začátkem července začalo s vracením běženců z hranic, což v případě neúspěchu vyjednávání s dalšími zeměmi požaduje koaliční CSU.

'Neférové chování'

Postup CSU vůči CDU v pondělí tvrdě kritizoval místopředseda křesťanských demokratů Armin Laschet, který hovořil o neférovém chování. Není možné, aby se tak chovala sesterská strana, je přesvědčen. CSU vyčetl mimo jiné to, že dosud politikům CDU neposkytla Seehoferův migrační plán, který se stal předmětem sporu.

Ve sporu jde o to, zda vracet rovnou na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, ve Švýcarsku nebo Norsku. Ministr vnitra Seehofer a jeho CSU takový postup - který není součástí koaliční smlouvy - prosazují. Merkelová, většina její CDU i koaliční sociální demokraté (SPD) jsou ale proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie.

Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření i přes nesouhlas Merkelové, což by nejspíše vedlo ke konci současné vlády.