Merkelová vychází z koaličních jednání poražená. Nová vláda změny nepřinese, píše německý tisk

Křesťanskodemokratická unie kancléřky Angely Merkelové v koaličních rozhovorech neuspěla, přinejmenším pokud jde o rozdělení resortů, shodují se německá média. V komentářích také vyjadřují přesvědčení, že další velká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie nemá dostatek ambicí a nepřinese změny, po nichž volá velká část veřejnosti. Berlín 13:57 8. února 2018

„Merkelová darovala SPD vládu!“ hlásá titulní strana nejčtenějšího deníku Bild. „Dva vítězové a Merkelová,“ píše na první straně list Süddeutsche Zeitung. Podobně výsledky ve středu uzavřených koaličních rozhovorů hodnotí i další média.

„CDU sice možná vyhrála zářijové volby, její nynější výsledek ale hraničí se sebeobětováním: Ztratila nejen ministerstvo financí, které dostane SPD, ale i zvětšené ministerstvo vnitra, které připadne CSU,“ míní list Hamburger Abendblatt, podle něhož se křesťanští demokraté definitivně zredukovali na spolek pro volbu kancléřky.

„Bilance je jednoznačná: SPD vyjednávala úspěšně. Jde nyní do vlády s lepšími výhledy, než o jakých mohla ještě před pár týdny snít,“ tvrdí Kölner Stadt-Anzeiger. „Měřeno rozdělením resortů vychází vedle CSU především SPD jako vítěz z koaličních rozhovorů,“ konstatuje také deník Flensburger Tageblatt. Je podle něj ale otázkou, jestli to sociálním demokratům pomůže v tom, aby znovu začali bodovat u voličů.

Čas vypršel

Vedení SPD by to ovšem podle řady médií mohlo pomoci alespoň v tom, aby členy strany přesvědčilo, že je dobré v nadcházejícím vnitrostranickém referendu hlasovat pro vznik velké koalice. „S touto vládní sestavou stoupá pravděpodobnost, že členové SPD budou s koaliční smlouvou souhlasit,“ je přesvědčen list Neue Osnabrücker Zeitung. „Jaký sociální demokrat může ve vnitrostranickém referendu říci ne?“ táže se Hamburger Abendblatt.

Deník Die Welt má za to, že ani rozsah koaliční smlouvy nemůže zakrýt nedostatek jejích ambicí. „Angela Merkelová vyjednávala tak, jako by šlo jen o to udržet věci pohromadě,“ píše list, podle něhož třiašedesátiletá politička své čtvrté období ve funkci kancléřky draze vykoupila.

„Zahraničněpoliticky je vypočitatelnost Merkelové dobrá. I proto čekají v EU na to, až v Berlíně konečně zase bude vláda,“ konstatuje Süddeutsche Zeitung. Zároveň ale vyjadřuje přesvědčení, že politici této koalice vnitropoliticky neodrážejí změny, které odlišné části veřejnosti požadují.

„Angela Merkelová zachrání své kancléřství, Martin Schulz se zachrání přesunem na ministerstvo zahraničí, Horst Seehofer se zachrání odchodem do Berlína. Je to spojenectví trojice politiků, jejichž čas už ve skutečnosti vypršel,“ dodává deník Lübecker Nachrichten.