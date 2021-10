‚Paříž bez Eiffelovy věže, Řím bez Vatikánu.‘ Ministři se na summitu EU rozloučili s Merkelovou

„Vaši moudrost budeme postrádat zvláště ve složitých dobách,“ řekl v pátek na adresu kancléřky Michel, který ji označil za „monument“ unijních summitů. Merkelovou zřejmě ještě před další prosincovou vrcholnou schůzkou EU nahradí v úřadě vítěz německých zářijových voleb Olaf Scholz.

Také další premiéři měli slova uznání pro političku, která při mnoha summitech sehrála klíčovou roli. Lucemburský premiér Xavier Bettel ji označil za „stroj na kompromisy“ a nový rakouský kancléř Alexander Schallenberg za „unijního mírotvůrce“.

"Thanks to you, the centre has held through many storms." @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW