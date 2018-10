Angela Merkelová oznámila, že nebude znovu kandidovat na předsedkyni CDU

Merkelová své rozhodnutí sdělila na užším jednání strany. Podle německé agentury DPA také uvedla, že se nehodlá vzdát kancléřství. Její rozhodnutí je s největší pravděpodobností reakcí na nedělní volby v Hesensku, které byly poslední kapkou. Křesťanskodemokratická unie (CDU) totiž zažívá poslední rok propad preferencí.

Agentura Reuters upozorňuje, že euro v návaznosti na zprávy o konci čtyřiašedesátileté političky v čele její strany oslabilo.

Zatím není vůbec jasné, kdo by Merkelovou mohl nahradit. Jedním z adeptů na křeslo předsedy CDU je Annegret Krampová-Karrenbauerová, která držící důležitý post generální sekretářky CDU a ministerská předsedkyně Sárska. Je považována za spojenkyni Merkelové.

Dalším kandidátem je Jens Spahn, současný ministr zdravotnictví, který je naopak vnímán jako silný názorový odpůrce kancléřky a Armin Laschet, ministerský předseda nejlidnatější německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, píše německý deník Spiegel. Podle listu Bild chce kandidovat také exposlanec CDU Friedrich Merz.

Volby v Hesensku sice podle veřejnoprávní televize ARD vyhrála CDU se ziskem 27,9 procenta hlasů, jde ale o nejhorší výsledek za desetiletí.

Popularitu neztrácí pouze CDU Angely Merkelové, ale i její vládní partner Křesťanskosociální unie. Ta sice vyhrála nedávné volby v Bavorsku se ziskem 37,2 procenta hlasů, ale to pro stranu představuje nejhorší výsledek za téměř 70 let.

Klíčové hesenské volby

Pro sociální demokracii, koaličního partnera Merkelové, byly volby v Hesensku taktéž zklamáním. Pokud se potvrdí odhady, dosáhne CDU ve více než šestimilionové spolkové zemi svého nejhorší výsledku od roku 1966 a SPD s 19,9 procenty dokonce od konce druhé světové války.

Pokles obou stran odpovídá do značné míry trendu na celonárodní úrovni, kde mají konzervativní unie CDU/CSU a SPD historicky nízkou podporu.

O tom, že výsledky hesenských voleb výrazně souvisí s děním v Berlíně, svědčí i to, že 70 procent zdejších občanů je nespokojeno s celoněmeckou vládou. Před posledními volbami v roce 2013 jich přitom bylo jen 44 procent.

V CDU se proto v poslední době začalo spíše potichu mluvit o tom, zda by Merkelová měla v prosinci znovu kandidovat do čela strany. Politička až do pondělí dávala najevo, že s tím počítá, a proto se spíše očekávalo, že by se vedení strany mohla vzdát až za další dva roky, tak aby nový šéf CDU stranu vedl do parlamentních voleb v roce 2021.

Mrzoutství strany

Merkelová stojí v čele CDU už téměř dvacet let. Na předvolebním dvoudenním sjezdu durynské organizace CDU Merkelová v sobotu 20. října uvedla, že straně chybí optimismus a odvaha.

„Rok se už zabýváme přespříliš tím, zda máme být uraženi nebo ne,“ prohlásila kancléřka v souvislosti s vnitrostranickými spory mezi CDU a CSU po špatném výsledku voleb do Spolkového sněmu z loňského roku (32,9 procenta).

„Takoví lidé se nevolí. Měli bychom optimisticky hledět do budoucna,“ řekla Merkelová a vyzvala zhruba 175 delegátů, aby ukázali cestu k „otevřenosti ve vztahu k budoucnosti, k optimismu a odvaze“. „Mrzoutstvím se lidé nedají získat,“ dodala.