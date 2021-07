Německá kancléřka: Pro naplnění cílů klimatické dohody z Paříže jsme neudělali dost

Německo podle spolkové kancléřky Angely Merkelové vyvinulo mnoho snah pro „zezelenání“ své ekonomiky.

Zmínila například zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie z deseti na čtyřicet procent. I výrazné snížení emisí skleníkových plynů. „To, čeho jsme dosáhli, ovšem není dostačující,“ prohlásila.

„Ve stínu našich závazků plynoucích z Pařížské dohody, ve které jsme se zavázali k omezení globálního oteplování výrazně pod hranici dvou stupňů Celsia ve srovnání s hodnotami před industriální revolucí, jsme selhali. Nejen Německo, ale celý svět nesplnil své cíle,“ řekla tradiční letní tiskové konferenci v Berlíně.

„V oblasti přírodních věd jsem dostatečně vzdělaná na to, abych mohla objektivně zhodnotit, že současné okolnosti vyžadují navýšení našich snah v oblasti otázek klimatické krize,“ podotkla dosluhující kancléřka, která tak připomněla, že má doktorát z fyziky, který získala na Univerzitě v Lipsku.

„Boj za společné globální kroky směrem k účinnější ochraně klimatu formoval celou moji politickou práci,“ narážela na to, že mezi lety 1994 a 1998 byla ministryní životního prostředí ve vládě Helmuta Kohla.

Debata o klimatické krizi se v Německu opět rozjela v souvisosti na extrémní počasí, které minulý týden zdevastovalo nemalou část západu země. Rekordní srážky a přívalové povodně si v Severním Porýní-Vestfálsku vyžádaly nejméně 179 lidských životů a zničily jak podstatnou část domácností, tak infrastruktury.

Hlavní příčinou výkyvů počasí je podle Merkelové právě klimatická krize. Poté, co ničivé povodně udeřily nejen na západě Německa, ale také v Belgii, Nizozemsku a Rakousku, kancléřka podle deníku The Guardian připomněla, že Německo musí zvýšit své tempo řešení dopadů klimatické krize.

