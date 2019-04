Merkelová pobavila před jednáním Mayovou i Tuska, nejspíš se smáli stejnému oblečení

Německá kancléřka Angela Merkelová před středečním unijním summitem pobavila evropské státníky. Ještě před jednáním, po příchodu do jednací místnosti, se Merkelová zastavila s tabletem v ruce u britské premiérky Theresy Mayové. Záběry pobavených političek se během čekání na výsledky schůzky rychle šířily společně se spekulacemi o tom, co Merkelová Mayové ukazovala. Brusel 14:19 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka před jednáním Evropské rady pobavila premiérku Mayovou i předsedu Tuska | Foto: Kenzo Tribouillard | Zdroj: Reuters

Zatímco při příjezdu do Bruselu se novináři ptali britské premiérky, jestli se po žádosti o další odklad brexitu necítí ponížená, atmosféra před jednáním se, alespoň podle záběrů, zdála být uvolněnější.

Merkelová pak po Mayové s tabletem v ruce pobavila i předsedu Evropské rady Donalda Tuska. Média hojně spekulovala o tom, co mohla německá kancléřka kolegům ukazovat.

Podle většinou dobře informované hlavní politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové ji pobavila koláž fotografií – na těch byly političky při projevech ve svých národních parlamentech, obě v kostýmech modré barvy. Ostatně ty na sobě měly i při jednání v Bruselu.

Samotné jednání už ale probíhalo v jiné atmosféře. Trvalo osm hodin a podle českého premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO se kompromis ohledně brexitu hledal složitě.

Sedmadvacet členských zemí se nakonec s Velkou Británií dohodlo na odkladu britského odchodu z unie do 31. října s tím, že pokud britský parlament schválí dohodu o vystoupení, odejde země z unie dřív.

Mayová slíbila, že se bude dál snažit najít východisko z brexitové krize a dosáhnout schválení dohody v britském parlamentu, Británie by tak mohla unii opustit i dřív než v říjnu. Vyloučeno podle ní není ani to, že Británie nakonec z EU odejde ještě před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat mezi 23. a 26. květnem.

„Nepředstírám, že příštích pár týdnů bude lehkých nebo že existuje jednoduchá cesta z patu v parlamentu, ale máme jako politici povinnost najít způsob, jak naplnit demokratické rozhodnutí z referenda, zajistit brexit a posunout naši zemi kupředu,“ řekla Mayová.