Anglické město Sunderland se vyrovnává s následky protestů. Místní jsou násilím zděšeni

McLarenová nechtěla být v době vypuknutí násilných protestů venku. Vzhledem k rasismu a protiimigračnímu zápalu, které protesty provázejí, obzvlášť nechtěla, aby se v ulicích ocitl Simran Singh, její sikhský kolega ze samoobsluhy. „Je to pro něj vzhledem k barvě jeho pleti příliš nebezpečné,“ řekla.

Jen o pár hodin později se ulicemi prohnal násilný dav. Výtržníci napadali policisty, rabovali obchody a zapalovali budovy i auta. Následující den se výtržnosti rozšířily do další asi desítky měst v Anglii a Severním Irsku.

Nepokoje z velké části vyvolalo nepravdivé tvrzení, že útočník obviněný z útoku nožem v Southportu byl přistěhovalec a žadatel o azyl. Ve skutečnosti podle úřadů šlo o rodáka z Walesu. Stanice BBC uvedla, že jeho rodiče pocházejí z Rwandy. Policie doposud nezveřejnila motiv útoku. V Británii platí velmi přísná omezení ohledně toho, co lze oznámit, jakmile je případ vyšetřován.

Někteří obyvatelé Sunderlandu byli násilím zděšeni, včetně těch, kteří řekli, že chápou frustraci lidí v souvislosti s prudkým nárůstem přistěhovalectví, většinou legálního.

„Proč ničit vlastní město?“ ptal se 69letý Peter Wilson, který pracuje v kanceláři charitativní organizace Citizens Advice v Sunderlandu, jež pomáhá lidem v nouzi řešit dluhy, právní problémy nebo problémy s bydlením.

Výtržníci zapálili kanceláře charity, i když nebylo jasné, zda byly cílem, jelikož se nacházejí vedle bývalé policejní budovy, na níž je stále nápis „policie“.

Obyvatelé příčinu hněvu vidí v ekonomické stagnaci, která město připravila o vitalitu.

„Vytvořilo to živnou půdu pro krajně pravicové a extremistické rasistické názory,“ řekla reverendka Clare MacLarenová z anglikánské katedrály Sunderland Minster.

Zastánci protiimigrační politiky postupem času úspěšně využívali lidi, kteří mají potřebu někoho obvinit, protože se cítí opuštění, znevýhodnění, zanedbaní a mají strach z budoucnosti, řekla.

Obyvatelé města vyslovili podezření, že mezi výtržníky byli protiimigrační agitátoři odjinud. Jeden z obyvatel řekl, že lidé údajně slyšeli přízvuky, které nebyly místní.

Britští zákonodárci hlavního proudu, od členů nově ustavené labouristické vlády po konzervativce, kteří si z omezení migrace udělali předvolební téma, odsoudili násilí a vyzvali k přísným trestům.

Mnozí z nich uvedli, že frustrace ze ztráty kontroly nad migrací neospravedlňuje nepokoje, jejichž výsledkem jsou desítky zraněných policistů, vyrabované obchody, a dokonce i vypálená knihovna.

Méně jednoznačně se k nepokojům vyjádřil Nigel Farage, jeden ze strůjců brexitu. Jeho strana Reform UK, která se ostře vymezuje proti imigraci, se v minulých parlamentních volbách umístila na druhém místě ve třech parlamentních obvodech, které zahrnují Sunderland.

