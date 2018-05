V jihoanglické vesnici Howkinge uchovávají i 73 let od konce války památku na české letce

Česká republika i celá Evropa si připomínají konec druhé světové války. Lidé vzpomínají na hrdinství mužů a žen, kteří ve válečném konfliktu mnohdy položili své životy. Samostatnou kapitolu tvoří českoslovenští letci, kteří bojovali v řadách britské RAF. Jen Bitvy o Británii se účastnilo 87 mužů z Československa. I na ně pamatuje muzeum v jihoanglické vesnici Howkinge. Howkinge 11:00 8. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Památník Bitvy o Británii v jihoanglické vesnici Howkinge. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rohlas

Dívám se na poničený letecký motor. Pochází ze stíhačky Huriccan, kterou pilotoval Josef Koukal. O tři dekády později se stroj podařilo nadšencům nejen lokalizovat, ale i doslova vyhrabat ze země.

„7. září 1940, deset minut po 17 hodině byl sestřelen. Z hořícího letadla vyskočil padákem, přesto utrpěl popáleniny na 72 procent těla. Přežil a vrátil se zpět do služby. Absolvoval ještě 22 vojenských operací,“ říká Dave Brocklehurst z muzea Bitvy o Británii.

Motor Koukalovy stíhačky našel jeho otec, teď je součástí unikátního muzea, které je přímo v objektech někdejšího letiště. Tisíce exponátů shromáždili dobrovolníci, mnohdy potomci samotných účastníků bojů. Josef Koukal není zdaleka jediné české jméno v muzeu Bitvy o Británii. Tohoto zlomového zápasu se zúčastnilo celkem 87 našich letců.

„Českoslovenští piloti byli velkým přínosem, většinou to byli už zkušení letci s letitou praxí. Po odchodu z vlasti získali válečné zkušenosti v Polsku nebo Francii. Byli to také zralí muži, starší než většina příslušníků RAF. Jejich úspěšnost při vojenských operacích i šance přežít, byly proto větší,“ hodnotí Dave.

V muzeu potkávám dvě Kanaďanky. Jejich matka právě zde během války sloužila. Teď bude slavit 100. narozeniny a jako dárek dostane fotoalbum z míst jejího mládí.

„Máma pracovala jako obsluha trenažéru. Evidovala počet hodin, které museli piloti na simulátoru absolvovat. Vzpomíná na to, že tam bylo hodně Poláků a Čechů. Nikdy nedokázala jejich jména zapsat. Vždy jim řekla: napište to sami,“ směje se sedmdesátnice Lin.

Od konce druhé světové války uplynulo 73 let, má ale ještě po tolika letech od jejího skončení vůbec smyl si ji připomínat? „S přibývajícími roky to má stále větší význam. Přímí účastníci bojů odcházejí. Je přitom důležité vědět, že právě jim vděčíme za to, že je v Evropě a na celém světě máme svobodu. To bychom si měli mít na paměti,“ říká Dave Brocklehurst z muzea Bitvy o Británii.