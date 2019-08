V severoanglickém Whaley Bridge konečně zkontrolují stav hráze.Týmy expertů snížily hladinu nádrže

Britská policie ve čtvrtek nařídila evakuaci obyvatel městečka nedaleko Manchesteru kvůli obavám, že by se téměř 200 let stará přehrada mohla po několika dnech silných dešťů protrhnout. Experti nyní snížili hladinu nádrže na úroveň, při které už je možné zkontrolovat stav hráze. Anglie 20:43 6. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V práci pokračuje také vojenský vrtulník Chinook a příslušníci britského královského letectva, kteří díru v hrázi od pátku zaplňují pytli s kamením a pískem. | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Týmy expertů, kteří odčerpávají vodu z přehrady v severoanglickém Whaley Bridge v úterý snížily hladinu nádrže na úroveň, při které už je možné zkontrolovat stav hráze. Tu minulý týden poškodily prudké lijáky, které vystřídaly vlnu veder. Výška hladiny od čtvrtka minulého týdne klesla o více než osm metrů a přehrada je nyní pod kýženými 25 procenty kapacity. Více než 1500 evakuovaných obyvatel městečka se ale zatím do svých domovů vrátit nemůže.

S rozhodnutím se bude v tomto ohledu čekat na výsledek inspekce hráze. „Musíme se s tím vyrovnat, co naděláme. Naštěstí vládne v městečku duch vzájemnosti, lidé si pomáhají. Voda v přehradě klesá a snad ji brzy opraví,“ říká nahlas svoje přání Julia. Je jednou z těch, co museli své domovy opustit. Na svůj domek se přišla podívat aspoň z dálky

Téměř 200 let stará stavba se minulý týden částečně zbortila po několika dnech silných dešťů. Hrozilo její úplné protržení, které by pro Whaley Bridge, ležící jihovýchodně od Manchesteru, znamenalo pohromu. Počasí se ale následně zlepšilo a silné deště se v oblasti nečekají ani ve středu a čtvrtek.

Boj s vodou pokračuje

Odčerpávání vody z nádrže pomocí vysokotlakých pump bude i po zahájení inspekcí pokračovat, dokud experti neprohlásí nebezpečí za definitivně zažehnané. V práci pokračuje také vojenský vrtulník Chinook a příslušníci britského královského letectva, kteří díru v hrázi od pátku zaplňují pytli s kamením a pískem. Do úterý to bylo kolem 500 tun materiálu a během úterý měli přidat dalších 200 tun.

Na podvečer je naplánována schůze, na které by se mohli místní dozvědět více o tom, kdy se budou moci vrátit do svých domovů. „Doufám, že to pro ně dopadne dobře, protože prokázali příkladnou trpělivost. Snad pro ně budeme mít i dobré zprávy, ale budeme si muset počkat,“ cituje zpravodajský server BBC velitele místních hasičů Gavina Tomlinsona.