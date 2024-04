‚Ani na víkend do Minsku nemůžu.‘ Rusko nechce úředníky či státní zaměstnance pouštět za hranice

Kreml spouští železnou oponu. Tentokrát pro poslance a další volené politiky, příslušníky silových struktur anebo státní zaměstnance. Letos nesmí bez zvláštního povolení trávit dovolenou v zahraničí. Podle zdrojů agentury Reuters stojí za zákazem ruská tajná služba FSB, která tvrdí, že v zahraničí by mohli být zatčeni a vydáni na Západ. Neoficiálně se pak Kreml bojí také možného zběhnutí či vynesení státních tajemství. Moskva 5:05 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Já nemůžu jet ani na víkend do Minsku k příbuzným manželky,“ postěžoval si serveru The Moscow Times jeden z pracovníků dolní komory ruského parlamentu. Na něj a jeho kolegy případně nadřízené dopadlo nové pravidlo asi nejtvrději.

Zaměstnanci parlamentu a poslanci sice mohou požádat o povolení k vycestování na dovolenou, v praxi jsou ale prý prakticky všechny prosby zamítnuty.

„Poslanci pykají za to, že někdy v polovině roku 2022 se skupina politiků vyfotila v Dubaji a někdo to dal na sociální sítě. Fotka se údajně měla dostat až k samotnému Putinovi, který se rozhořčil, že zatímco ruští vojáci umírají na Ukrajině, elita utrácí za luxusní dovolenou. Takže nařídil, že odteď musí rozvíjet domácí turismus,“ vysvětlil v rozhovoru pro Český rozhlas ruský novinář, který nechtěl být jmenován.

KLDR, Sýrie, Írán

Jen o něco málo lépe je na tom asi milion zaměstnanců ministerstva vnitra, tajné služby FSB a sloužící Rosgvardije, bývalých jednotek ministerstva vnitra, kteří jsou používáni hlavně na potlačování protestů domácího obyvatelstva.

Na dovolenou do zahraničí mohou, musí to být ale jedna z „povolených“ zemí. Jejich seznam je krátký: jde o Severní Koreu, Sýrii, Írán a republiky bývalého Sovětského svazu, jak vyplývá z dokumentu, který získali reportéři agentury Reuters. Na seznamu mimochodem není ani Čína, kterou Kreml jinak nazývá „strategickým partnerem“.

Konečně civilní státní zaměstnanci žádný takový seznam nemají, i oni ale musejí žádat o opuštění země na dovolenou.

„Jenže takové povolení dávají jen ve výjimečných případech. Prakticky jen pokud jedu na služební cestu. Na dovolenou nemůžu jet ani do Uzbekistánu,“ řekl agentuře Reuters jeden vysoce postavený státní úředník.

Sovětská praxe

Jinde se pak prý začíná objevovat stará sovětská praxe odevzdávání pasů. Podle některých svědectví musejí své cestovní doklady odevzdat na personální oddělení například zaměstnanci některých zbrojních firem. Zpět je dostanou, jen pokud získají povolení k výjezdu na dovolenou či služební cestu.

To, že za zákazem cestování do zahraničí stojí osobně ruský prezident, potvrzují i zdroje The Moscow Times. Oficiálním vysvětlením omezení cestování za hranice Ruska je obava, aby nebyli úředníci a vysoce postavení veřejní činitelé za hranicemi zatčeni a vydání na Západ.

Podle zmíněných zdrojů jde ale spíš o tom, že se tajné služby a Kreml obávají dezerce vysokých státních úředníků, kterým se nelíbí život v „obležené pevnosti“ a kteří by se chtěli distancovat od prezidenta, který je obviněn například Mezinárodním trestním soudem.

Kontrarozvědka FSB se obává, že výměnou za povolení k pobytu v některé západní zemi, by tito lidé mohli prozrazovat tajemství kremelského režimu.