Střílelo se v Annapolis kvůli sporu s novináři? ‚Šlo o cílený útok, své oběti hledal,‘ uvádí policie

Podle televize CNN je čtvrteční útok na redakci regionálního deníku The Capital v americkém Marylandu jeden z nejkrvavějších útoků na novináře ve Spojených státech za několik posledních let. Ozbrojený muž zastřelil nejméně pět lidí, z nich byli čtyři novináři. Podle médií útočník vedl s novinami spor kvůli pomluvě. Annapolis 7:42 29. června 2018 Jarrod Warren Ramos, médii označovaný za útočníka z Annapolis, na snímku z policie z roku 2013 | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters/The Capital

„Zrovna jsem telefonoval s jedním zákazníkem. Najednou jsem slyšel rámus, silnou střelbu. Otočil jsem se, abych viděl na hlavní chod Capital Gazette (společnost vydávající deník The Capital, pro který psali zavraždění novináři - pozn. redakce). Viděl jsem ozbrojeného muže. Měl něco jako brokovnici a mířil s ní do kanceláře na lidi,“ popsal jeden ze svědků s tím, že útočník nejprve prostřelil prosklené dveře do newsroomu.

Podle médií v čele se serverem CNN, který se odvolává na několik zdrojů v bezpečnostních složkách, je útočníkem Jarrod Warren Ramos, který měl s novinami spor.

Před šesti lety podal podle agentury AP na deník žalobu pro pomluvu, soudy ji ale zamítly. Novináři a editor ho údajně očernili v článku o jeho odsouzení v případě obtěžování v roce 2011. Podle soudních dokumentů deník The Capital vydal několik dní po Ramosově přiznání článek, ve kterém popisuje obvinění ženy, která tvrdí, že ji obtěžoval online několik měsíců.

V článku stojí, že Ramos ženu kontaktoval přes Facebook. Zprvu se mu údajně snažila skrze online komunikaci pomoci, protože měl „evidentně“ problémy. V odpovědích se ale začaly objevovat vulgarity i výzvy, aby se zabila. Podle článku The Capital ho požádala, aby přestal, to se ale nestalo a nakonec zavolala policii.

V žalobě proti deníku Ramos uvedl, že noviny poškodily jeho reputaci a uvedly lživá tvrzení. Soudce ho vyzval, aby mu ukázal jediné tvrzení, které by bylo nepravdivé. To ale podle AP nedokázal, což vedlo k zamítnutí.

Ramos se poté podle AP přesunul na twitter, kde pravidelně vyhrožoval novinářům i deníku. Jeden z jeho příspěvků dokonce přímo mířil na zastřeleného novináře Roba Hiaasena. Vydavatel a editor v důchodu Tom Marquardt uvedl, že v roce 2013 dokonce volal kvůli výhružkám Ramose policii.

Schovaný pod stolem

Policie identitu útočníka nepotvrdila, zatím stále mluví o bělochovi mezi 35 a 40 lety, kterého v současnosti vyslýchají.

Mezi oběťmi jsou 65letá reportérka Wendi Wintersová, 59letý editor Robert Hiaasen, 61letý redaktor Gerald Fischman, 56letý editor John NcNamara a 34letá obchodní asistentka Rebecca Smithová. Další dva lidé ještě leží zranění v nemocnicích.

Vyšetřovatelé nyní prohlížejí byt, se kterým je Ramos spojován. „Šlo o cílený útok na Capital Gazette,“ uvedl zástupce náčelníka okresní policie William Krampf s tím, že útočník své oběti hledal.

Podle britské BBC měl muž i několik slzných granátů. Když policisté přijeli na místo činu, tak už útočník nestřílel. Zbraň prý zahodil a schoval se v kanceláři pod stůl. Policisté během zásahu z budovy eskortovali zhruba 170 lidí.

Páteční titulní strana deníku The Capital:

Krvavý den pro novináře

Čtvrteční útok v Capital Gazette je za poslední roky tím nejkrvavějším útokem na novináře ve Spojených státech. CNN podotýká, že výhružek novinářům přibývá, vraždy žurnalistů jsou ale velmi ojedinělé.

Naposledy víc novinářů zemřelo v roce 2015, kdy bývalý zaměstnanec napadl dva členy zpravodajského týmu WDBJ TV, zatímco vysílali živě z Virginie.

„Mé myšlenky a modlitby jsou s oběťmi a jejich rodinami,“ napsal americký prezident Donald Trump na twitteru. Dva z novinářů pracujících pro Capital Gazette, jejichž kolegové při útoku zemřeli, reagovali s tím, že potřebují víc než „myšlenky a modlitby“.

„Už jsem to od prezidenta slyšela tolikrát. Nechci, aby tohle bylo o politice, ale potřebujeme víc než modlitby. Vážím si jich, modlila jsem se pod stolem, zatímco se střílelo kolem. Chci vaše modlitby, chci ale taky něco víc,“ komentovala novinářka Selena San Feliciová.

Capital Gazette vydává několik lokálních novin, včetně deníku The Capital, který datuje zpět do roku 1884. Vlastníkem deníku je společnost Baltimore Sun Media Group.