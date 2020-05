Muž, kterého poslouchá i Donald Trump. ‚Doktor Ameriky‘ radí nejmocnější zemi světa s pandemií

Říkají mu „doktor Ameriky“ a právě on Američanům z rádií a televizí vysvětluje, jaké jsou další vyhlídky během pandemie koronaviru, a nebojí se ani odporovat prezidentu Donaldu Trumpovi. Anthony Fauci je hlavním epidemiologem americké vlády a v minulosti získal reputaci hlavně v boji s viry HIV nebo ebolou. Washington 15:34 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní imunolog americké vlády Anthony Fauci a prezident Donald Trump | Zdroj: Reuters

Současná pandemie stvořila spoustu hrdinů, které denně potkáváme na ulici. A má také svou kulturní ikonu.

Poslechněte si, kdo je "doktor Ameriky", který na veřejnosti může opravovat i prezidenta Donalda Trumpa

Hlavní imunolog americké vlády Anthony Fauci už se dočkal i ztvárnění oscarovým hercem Bradem Pittem a jmenuje se po něm třeba na dálku prodávaný nový koktejl washingtonského baru.

Fauci získal reputaci hlavně za úspěchy v boji s viry HIV nebo ebola a od prezidenta George Bushe mladšího dostal nejvyšší americké civilní vyznamenání, Medaili svobody.

Teď kromě výzkumu takřka denně při rozhovorech a brífincích provází Američany koronavirovou krizí a v rámci toho také uvádí na pravou míru výroky současného šéfa Bílého domu.

Na proslulém brífinku, kde Donald Trump zmínil dezinfekční prostředky jako možný lék, Fauci nebyl. Ale když prezident mluvil o léčivých účincích chlorochinu nebo o tom, že koronavirus se na podzim možná vůbec nevrátí, Anthony Fauci přistoupil k pultíku s mikrofonem a hlavu státu opravil.

„Na podzim koronavirus mít budeme, o tom jsem přesvědčený. Jestli málo, nebo hodně, to bude záležet na tom, jak zareagujeme,“ prohlásil.

Uvádí věci na pravou míru

Fauciho popularita ve Spojených státech je dána i tím, že nepěstuje nepřiměřenou loajalitu za každou cenu. Je velkou raritou, aby člen Trumpova týmu po jeho boku hájil, co říká věda, i když tím upravuje nebo úplně vyvrací prezidentova slova.

Kromě brífinků to můžeme pozorovat i v televizních rozhovorech nebo v Kongresu. Fauci to dělá opatrně a elegantně – jak řekl časopisu Science, nemůže skočit před mikrofon a prezidenta shodit. Je to delikátní vztah, na kterém hodně závisí další vývoj pandemie v Americe. Donald Trump už na sociálních sítích sdílel jednu z mnoha výzev svých příznivců, aby Fauciho vyhodil. To neudělal a jindy se ho zastává.

„Pokud by ho někdo chtěl napadnout, bude mít velké problémy. Byl výborný basketbalista, věděli jste to? Na NBA byl trochu malý, ale měl talent. Jak jsem si přečetl, dovedl svůj tým k vítězství v zápase, co se nedal vyhrát, proti skvělému soupeři,“ prohlásil o něm americký prezident.

Fauci byl před 60 lety kapitánem svého týmu na střední škole a prezident Trump touto připomínkou v žertu reagoval na dotaz, jak je to s výhrůžkami a zvýšenou ochranou šéfa Národního institutu infekčních chorob.

Americká média informovala o tom, že Fauci dostal speciální ochranu, a to jak kvůli svým obdivovatelům, tak hlavně kvůli hrozbám a konspiračním teoriím, kterým čelí od malé, ale hlasité skupiny Američanů, často právě z tábora prezidentových příznivců.

Aby vědu chápali všichni

I to je reakcí na to, že imunolog Fauci je tím, kdo Američany pandemií po odborné stránce provádí – pomáhá určovat pravidla či vyvíjet vakcínu a zároveň všechno vysvětlovat veřejnosti.

„Rád vysvětluju vědu veřejnosti, aby lidé věděli, proč je důležité ji podporovat. Moje zásady jsou – vědět, o čem mluvím, a vědět, co chci sdělit. A taky ekonomické vyjadřování – řekni to tak stručně a jasně, jak jen to jde,“ říká Anthony Fauci v medailonku Hlasu Ameriky.

Natáčelo se nedlouho před vypuknutím pandemie koronaviru, a právě takové se přední světový imunolog Fauci obával.

„Infekční choroby se budou objevovat nebo vracet vždycky. Největší starosti mi dělá a spát mi nedá taková, co bude zbrusu novou respirační nemocí podobnou chřipce, která se bude rychle šířit a bude s ní spojená vysoká nemocnost i úmrtnost.“

Co se nelíbí kritikům?

Objevuje se i jemu adresovaná výtka, že také on má podíl na současné situaci ve Spojených státech. Podle kritiků byla reakce pomalá, což i on sám v rozhovoru pro CNN připustil a později korigoval.

Teď se 79letý Fauci snaží brzdit předčasné rušení amerických opatření proti šíření koronaviru. Na tento týden dostal také pozvánku od výboru Sněmovny reprezentantů, který vyšetřuje, jak americká vláda pandemii zvládá. Bílý dům Faucimu ale zakázal vypovídat.