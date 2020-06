Ve Spojených státech může přibýt až sto tisíc nakažených denně, varuje epidemiolog Fauci

Pokud bude pokračovat současný trend pandemie covidu-19 ve Spojených státech, mohla by země brzy registrovat až 100 tisíc nově infikovaných lidí za den. Na jednání v Senátu to řekl epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu pro boj s koronavirem Anthony Fauci. Uznávaný odborník rovněž poznamenal, že se Spojené státy nemohou spoléhat na to, že bude objevena účinná vakcína.

