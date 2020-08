Areál antických Mykén ohrozil lesní požár. Kouř začernil vstupní Lví bránu

S hašením požáru, který nedaleko jedné z nejvýznamnějších řeckých archeologických památek propukl v neděli v poledne, pomáhala čtyři letadla a dva vrtulníky. Plameny, jež se přiblížily i k místním proslulým hrobkám, si vyžádaly evakuaci turistů a zaměstnanců.

Mykény, které se nacházejí ve středním Peloponésu zhruba 100 kilometrů východně od Atén, daly vzniknout takzvané mykénské civilizaci, jež vzkvétala hlavně v letech 1600 až 1100 před naším letopočtem a která hrála zásadní roli ve vývoji klasické řecké kultury. Podle řecké mytologie odsud vzešel například homérovský hrdina král Agamemnón, který vedl řecká vojska do války proti Tróje.

Vstupní brána do antického města zčernalá kouřem. | Foto: Greek Culture Ministry | Zdroj: ČTK/AP

„Škody způsobené včerejším ohně byly ty nejmenší, co mohly být,“ uvedla Mendoniová, podle které žádná z hlavních památek ani místní muzeum neutrpěly škody. „Hasičský sbor reagoval rychle… a preventivní opatření zafungovala, veškerá suchá vegetace byla odstraněna,“ sdělila ministryně, která v pondělí na místo přijela na obhlídku. „To památky zachránilo,“ dodala. Kouř z ohně však zasáhl 3250 let starou Lví bránu, která byla hlavním vstupem do města.

Mluvčí opoziční strany SYRIZA však zpochybnil rychlost reakce hasičů a uvedl, že požár zasáhl i starověké město. Strana podle něj v pondělí zahájila vlastní inspekci a ministryni vyzvala, aby se veřejně omluvila za zlehčování závažnosti způsobených škod, píše AP.

Lesní požáry nejsou během léta v Řecku nezvyklé. Před 13 lety zasáhl oheň antickou Olympii, připomíná agentura AFP. Díky nasazení hasičů se tehdy podařilo před plameny uchránit chrámy i další památky, zničeno však bylo několik vesnic v okolních kopcích.