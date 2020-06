Írán omezí předepisování antikoncepce ve státních nemocnicích. Chce tím podpořit růst populace

Írán ve svých státních nemocnicích omezil služby, které se týkají plánovaného rodičovství. Lékaři v těchto zařízeních už nebudou provádět vasektomie a antikoncepce bude předepisována jen ženám, u nichž by těhotenství představovalo ohrožení zdraví. Cílem opatření je podpořit růst populace. Soukromé kliniky v Íránu budou nicméně tyto služby poskytovat i nadále. Informoval o tom zpravodajský web BBC. Teherán 18:34 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky, pilulky, antikoncepce (ilustrační foto) | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

V současnosti populace islámské republiky roste o méně než jedno procento ročně. Pokud by úřady nikterak nezakročily, mohl by se Írán podle tamního ministerstva zdravotnictví do 30 let zařadit mezi země s nejstarším obyvatelstvem na světě.

Před dvěma lety podle údajů Světové banky činil meziroční růst íránské populace 1,4 procenta, v sousedním Iráku to bylo 2,3 procenta a v Saúdské Arábii 1,8 procenta.

Počet uzavíraných sňatků a dětí počatých v manželství v Íránu nyní podle íránské státní agentury IRNA klesá zejména v souvislosti s tíživou ekonomickou situací.

Méně sňatků

V květnu náměstek íránského ministra zdravotnictví oznámil, že míra uzavíraných sňatků v Íránu v uplynulých deseti letech klesla o 40 procent. „S tímto trendem se staneme jednou z nejstarších zemí v nadcházejících 30 letech,“ uvedl Sajíd Hamíd Barakátí.

Írán zažil populační boom po islámské revoluci v roce 1979, ale zavedl efektivní opatření ke kontrole populačního růstu. Nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí řekl, že by chtěl, aby se současná populace 80 milionů zvýšila na 150 milionů. Vyzval proto Íránce, aby měli více dětí.