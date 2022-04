Newyorští zaměstnanci se snaží založit první odbory společnosti Apple. Chtějí například vyšší mzdu

Zaměstnanci jednoho obchodu společnosti Apple v New Yorku se pokoušejí založit odbory. Pokud uspějí, byly by první odborovou organizací v obchodech technologického giganta. Zaměstnanci to podle agentury AFP uvedli na speciálně zřízeném webu. Snahy o zřizování odborů v poslední době zesilují i ve Starbucksu a v Amazonu. Výrobce chytrých telefonů se zatím ke kroku svých zaměstnanců nevyjádřil.

New York 9:24 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít