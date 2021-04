Party byla myšlená jako aprílový vtip, dav nakonec musí rozhánět policie. Sešlo se na ni 5000 lidí

Hromadné setkání vyprovokovala událost na facebooku pojmenovaná „La Boum“ (večírek), která byla myšlená jako aprílový vtip. Pořadatel sliboval účast renomovaných DJ nebo uskupení Daft Punk, zájem o událost projevilo na sociální síti na 50 000 lidí. Policie předem upozorňovala, že party není povolená a proti účastníkům zasáhne.

Setkání se účastnili zejména mladí lidé, k porušování pravidel napomáhalo i hezké slunečné počasí. Podle belgického listu Le Soir začala policie lidi z největšího bruselského parku vyhánět po 17. hodině, o dvě hodiny později v parku ještě stále byli lidé. Zatím je hlášen jeden zraněný a několik zatčených, píše AFP.

Two evenings of fun in the sun in Brussels and the police have finally had enough of COVID rule breaches. Here they’re charging at people in the Bois de la Cambre park. pic.twitter.com/boUZJ5wjtM