Trojici záchranných lodí s migranty zastihlo špatné počasí. Do Valencie dorazí nejdříve v sobotu

Příjezd 629 migrantů z Afriky do Španělska se zdrží. Původně měly tři lodě dorazit do Valencie už v pátek večer. Kvůli špatnému počasí ale ve čtvrtek změnily trasu plavby, a na souš se tak migranti a záchranáři dostanou nejdříve v sobotu večer. Středozemní moře/Valencie 9:18 15. června 2018

Díky humanitární pomoci mají všichni lidé na palubách tří záchranných lodí dostatek jídla, oblečení i hygienických potřeb. To jim výrazně pomohlo v komfortu cesty. Tvrdí to alespoň novináři deníku El País, kteří se dostali na původní loď Aquarius a už několik dní se s migranty a záchranáři plaví a píšou o tom živě blog.

Novináře zaujalo třeba i to, jak se na lodi udržuje čistota a hygiena. V jedné z horních částí lodi je podle nich například speciální místo, kde se ve velkých kontejnerech nebo pytlích ukládají všechny odpadky. Dokonce se tam recykluje – jídlo je v jednom kbelíku, plast v jiném a zbytek v dalším koši.

Fotos. El viaje de #Los629delAquarius se retrasa al tener que desviar el rumbo por culpa del mar de fondo. Nos resguardaremos costeando Cerdeña. Toca hacer colada. https://t.co/FkZlqRhlXd pic.twitter.com/2285jyDJVr — Óscar Corral (@corralfoto) 14. června 2018

Všichni lidé na palubě také měli možnost si vyprat, nebo si dokonce oblečení vyměnit. Hodilo se jim to zejména po velmi krušné noci ze středy na čtvrtek, kdy foukal vítr o rychlosti asi 60 kilometrů za hodinu a vlny dosahovaly až čtyř metrů. Mnoho migrantů má proto mořskou nemoc a zvrací.

Za špatného počasí je navíc na moři vždy těžké udržet spojení s navigačním střediskem. Na to si stěžovala koordinátorka záchranné akce Nicola Stallová a ukazuje to podle ní, že zvolit plavbu až do Valencie nebylo úplně nejlepší řešení.

Silné vlny lodě zavály blíž k Evropě, jsou na východ od Sardinie a proplují úžinou mezi tímto ostrovem a Korsikou. Důležité ale je, že teď už se plaví v klidných vodách.

Aquarius mezinárodním tématem

Záchranáři z organizace SOS Mediterraneé nově zveřejnili detaily ze záchranné operace. Prozradili třeba, že 40 lidí zachránili přímo z vody, jinak by se utopili. V případě dvou migrantů se jim to nepodařilo.

Záchranná loď vyrazila na pomoc plavidlu, na kterém bylo přes 200 migrantů a kterému se kvůli přetížení porušil plášť a začalo se potápět.

Krátce poté, co Aquarius nabral 229 migrantů z jedné lodi, ho italská pobřežní stráž přivolala ještě k dalším běžencům. Záchranáři tak na palubu přibrali ještě dalších 400 lidí. To se všechno stalo minulý týden. Od té doby už se situace Aquaria řeší na mezinárodním poli.

Nejdříve se loď plavila směrem k Itálii, ta ale zavřela přístavy a požadovala přijetí migrantů Maltou. Když odmítla i ta, nabídla se španělská Valencie, a proto teď záchranné lodě míří tam.

"Éramos 135 en el barco; no teníamos chalecos salvavidas. Caímos al agua, la gente tiraba de mí, de mi ropa. De cualquier cosa con tal de sobrevivir" Alí, 18 años. Rescatado por el Aquarius la noche del sábado pasado. https://t.co/eXMNpVx0I4 pic.twitter.com/HkdGXB3T4i — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) 14. června 2018

Španělská vicepremiérka Carmen Calvová popřela předchozí zprávy španělských médií, že by všichni migranti měli dostat status uprchlíka, protože nepřijedou ilegálně, ale na pozvání španělské vlády.

Calvová ale po jednání s valencijským premiérem Ximem Puigem vysvětlila, že každého běžence budou prověřovat individuálně. Zdůraznila taky, že nejprve se o migranty v přístavu postarají zdravotníci a poté začnou úředníci státní správy s rozhovory.