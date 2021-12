Na Arabské jaro se na Blízkém východě zapomnělo. Evropa ale zavírat oči nemůže, říká zpravodaj

Od událostí takzvaného Arabského jara uplynulo už více než deset let, země severní Afriky a Blízkého východu ale mají jen málo důvodů k oslavám. „Arabské jaro upadlo v zapomnění, a to i v těch společnostech, ve kterých by na něj mohli vzpomínat v dobrém, třeba v Tunisku,“ popsal v Interview Plus zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpán Macháček.

