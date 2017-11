Anděl smrti a další námořníci dostali doživotí za zločiny proti lidskosti během 'špinavé války' v Argentině

„Anděl smrti" - tak argentinský deník La Nación nazval jednoho ze dvou mužů, kteří podle soudu spáchali zločiny proti lidskosti. Před soudem celkem stanulo 54 lidí - 29 z nich dostalo doživotí. Bývalí členové argentinského námořnictva dostali trest za zločiny z přelomu 70. a 80. let. Tehdy se účastnili operací, při kterých vláda potlačovala a zabíjela členy opozice. Buenos Aires 17:05 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alfred Astiz přezdívaný Anděl smrti (druhý zprava) a další námořníci před argentinským soudem. | Zdroj: Reuters

Anděl smrti se společně s dalšími námořníky zapojil do takzvané špinavé války, kterou argentinská junta vedla proti údajným levicovým teroristům. Při kampani mezi lety 1976-1983 při ní zemřelo nebo zmizelo na 30 tisíc lidí.

Anděl smrti - vlastním jménem Alfred Astiz - pracoval jako agent, který pronikal do menších opozičních skupin a vybíral ty, které později úřady unesly. Za to už dříve dostal jeden doživotní trest a v nepřítomnosti ho za smrt dvou francouzských jeptišek odsoudila i francouzská justice.

Další odsouzení byli námořními piloty, kteří se zúčastnili takzvaných letů smrti. „Lety smrti byly způsob, jakým se diktatura zbavovala svých rukojmí. Někteří lidé tohle zabíjení už tehdy označovali za formu státního terorismu ze strany Argentiny. Lidi uspali pomocí injekce a pak je naložili do vrtulníků nebo do letadel. Jejich posádka pak zdrogované rukojmí vyhodila do moře v Riu de la Plata,“ citoval Radiožurnál právničku Luz Palmas Zalduovou.

Lety smrti byly jen dílčí částí rozsáhlé kampaně. Tuhle metodu ale nevymyslela Argentina - už dřív ji bez vědomí nadřízených použili francouzští výsadkáři, a to za alžírské války.

Poprvé i řadoví námořníci

Mezi odsouzenými jsou jenom námořníci, protože právě námořnictvo Argentina bojem proti disentu pověřila. Důležitou roli tu sehrála námořní škola zvaná ESMA. Její členové tam věznili a mučili na pět tisíc lidí. Na svobodu se dostalo asi jen dvě stě lidí.

Rozsudky příbuzní obětí vítají. Poprvé totiž před soudem stanuli i řadoví námořníci, kteří se na jednotlivých vraždách podíleli.

Matka jednoho ze zemřelých disidentů ale naznačila, že v zemi chybí politická vůle na to, aby byli potrestáni opravdu všichni. „S těmihle procesy souhlasíme a měly by pokračovat, i když stávající vláda hází justici klacky pod nohy. Je zvláštní slyšet, že nějaký pilot letu smrti dostal doživotí. Mám z toho smíšený pocit - nedá se to popsat jako štěstí - ale jsem ráda, že se to děje,“ popsala.

Kromě ve čtvrtek odsouzených čtyřiapadesáti lidí před soudem už dříve stanulo 15 velitelů. Celkový počet lidí, kteří se do špinavé války zapojili, ale známý není.