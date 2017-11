Argentinské námořnictvo má analýzu zvuku z okolí zmizelé ponorky. Pátrání se dostává do kritické fáze

„Máme detailní analýzu vypracovanou ve Spojených státech. Zjistili jsme, že se zvuk shoduje s poslední zachycenou pozicí ponorky. Jde o hydroakustickou anomálii, kterou jsme zachytili v místě, kde byla ponorka naposledy. Tedy zhruba 48 kilometrů severně od města Mar del Plata,“ vysvětluje mluvčí Balbi.

Mluvčí námořnictva nechtěl podle agentury Reuters upřesnit, jestli se zvuk zachycený ve vodě podobal výbuchu nebo něčemu jinému. Záznamy teď prozkoumají další odborníci. Na palubě ponorky je 44 lidí včetně historicky první argentinské námořnice.

Pátrací akce podle mluvčího Balbiho vstoupily do kritické fáze, protože posádce můžou začít docházet zásoby kyslíku.

Na pátrání se podílí přes 4000 lidí z více než deseti zemí světa. Ve středu přislíbil pomoc také ruský prezident Vladimir Putin a do Argentinského moře nechal vyslat oceánografickou loď. Do oblasti poslední známé polohy ponorky by také mělo dorazit speciální plavidlo argentinského námořnictva pro dálkově řízený průzkum mořského dna.