Necítili žádnou bolest. Smrt byla okamžitá, tvrdí expert na akustiku o posádce argentinské ponorky

Všech 44 členů, kteří byli na palubě ponorky pohřešované od 15. listopadu, zemřelo vmžiku a bez utrpení po mohutném výbuchu, řekl Rule. Dospěl k závěru, že přišli o život poté, co byl trup „kompletně zničen" během 40 milisekund.

Podle tohoto znalce energie vyprodukovaná při zkáze ponorky dosáhla ekvivalentu exploze 5,7 tuny TNT, a to v hloubce zhruba 390 metrů pod hladinou moře.

„Ačkoli členové posádky možná věděli, že kolaps bezprostředně hrozí, neměli čas si uvědomit, že k němu dochází," napsal list La Nación na základě poznatků Rulea, kterého deník označil za bývalého hlavního akustického analytika americké námořní zpravodajské služby. „Neutopili se, necítili žádnou bolest. Smrt byla okamžitá," dodal list.

Mluvčí argentinského námořnictva Enrique Balbi minulý týden v pátek oznámil, že pátrání pokračuje a že byla rozšířena prohledávaná oblast. V této souvislosti také poznamenal, že hledání ponorky San Juan je jako snaha najít cigaretu na fotbalovém hřišti.

Nová stopa

V pondělí mluvčí novinářům oznámil, že experti analyzují „nový kontakt", který při pátrání po ponorce zaznamenaly sonary v hloubce asi tisíc metrů.

„Podmínky nejsou ideální, ale pokračujeme v pátrání," řekl. Na novou stopu narazila americká loď Atlantis, vybavená špičkovou technikou. V prohledávané oblasti se podle dřívějšího Balbiho vyjádření také nalézá ruské plavidlo schopné se ponořit až do hloubky 6000 metrů.

Poslední zpráva od velitele ponorky zaslaná 15. listopadu ráno byla, že se mořská voda dostala do systému ventilace k bateriím a způsobila zkrat a požár baterií.

Balbi k tomu 28. listopadu řekl, že požár mohl spotřebovat větší množství vzduchu a že zřejmě v ponorce došlo k implozi. To je opak exploze a znamená to, že se objekt kvůli nedostatečnému vyrovnání tlaků zhroutí sám do sebe.