‚Zbytečná‘ ministerstva a raději dolar než vlastní peso. Milei odkládá motorovou pilu, stává se prezidentem

Třiapadesátiletý ekonom převezme vládu v době, kdy Argentina čelí nejhorší ekonomické situaci za poslední dvě dekády. Meziroční inflace se pohybuje kolem 150 procent. Na to nabízí Milei recept a slibuje převratné ekonomické kroky.

Po sečtení hlasů v prezidentských volbách pronesl, že se Argentinci rozhodli přijmout ideje svobody. Milei v kampani sliboval velké ekonomické změny, jako je nahrazení argentinského pesa americkým dolarem.

„Peso je měnou, kterou vydává argentinský politik, a proto nemá ani hodnotu výkalu, protože tento odpad nemůže posloužit ani k hnojení,“ prohlásil v jednom rozhlasovém pořadu.

Také by rád dosáhl zrušení centrální banky. Avizuje ořezání státních a sociálních výdajů, rušení daní a snížení regulace. Milei pronesl, že místo současných 18 ministerstev bude bohatě stačit osm.

Chce de facto zrušit ministerstva práce, sociálních věcí, zdravotnictví i školství, které plánuje sloučit do jednoho „superministerstva“ pro lidský kapitál.

A spojit by se měla také doprava, veřejné práce, důlní průmysl nebo energetika – do ministerstva pro infrastrukturu.

Zůstat mají resorty hospodářství, zahraničních vztahů, bezpečnosti, vnitra, obrany a spravedlnosti.

