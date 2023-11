Argentinci zažili krach a milují bizár. Proto si zvolili prezidenta, který se radí se psy, míní novinářka

Excentrický libertarián Javier Milei v kampani před argentinskými prezidentskými volbami mimo jiné slíbil, že vyhodí do povětří centrální banku a v kampani vystupoval s motorovou pilou coby symbolem drastických škrtů. „Stát přirovnává k pedofilovi a občany k dětem připoutaným pouty k plotu a natřené lubrikantem. Je opravdu velmi barvitý,“ doplňuje spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 22:31 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Javier Milei | Foto: Agustin Marcarian | Zdroj: Reuters

Milei je podle ní mistr trefných bonmotů a velmi vzdělaný ekonom, který má dlouholetou praxi na univerzitách i v soukromých firmách.

„Má velmi jasnou vizi. A přestože ta ze střední Evropy vypadá velmi excentricky, tak v Argentině až tak excentricky nepůsobí. Latinská Amerika obecně má ráda výstřední politické figury a byla jen otázka času, kdy dojde i na Argentinu,“ poznamenává.

Centrální banku Milei viní z velmi vysoké inflace, která dosahuje téměř 150 procent, a chce argentinskou měnu navázat na dolar, na který jsou Argentinci zvyklí: v dolarech si kupují letenky, auta či nemovitosti a v americké měně si řada z nich spoří.

„Argentinci zažili absolutní krach své země a bank, kdy přišli o veškeré úspory. Spousta lidí spoří na nějakém zahraničním kontu v dolarech nebo si peníze schovávají pod matraci,“ přibližuje odbornice na Latinskou Ameriku Pilátová.

Dolarizace by ale zároveň znamenala obrovské zdražení všech běžných výdajů. Například za elektřinu, plyn a vodu česká novinářka během svého pobytu v zemi před 10 lety měsíčně platila zhruba 200 korun – zbytek dotoval stát, jak bylo na složence uvedeno tučným písmem.

Psi u moci

Jako jeden z prvních Mileiovi ke zvolení gratuloval americký exprezident Donald Trump, s nímž podle Pilátové má mnoho společného. Také Milei například slibuje návrat ke slavné minulosti, konkrétně pak do období 30. let, kdy se do Argentiny houfně emigrovalo, zatímco dnes naopak Argentinci odcházejí.

Pilátová upozorňuje i na nebezpečnou podobnost s Brazílií za vlády exprezidenta Jaira Bolsonara, kdy došlo k obratu ve vnímání dědictví vojenské diktatury: „Argentina razila heslo, že nikdy víc, ale nová ministryně spravedlnosti tvrdí, že se zločiny diktatury nemají vyšetřovat, protože to ani nebyly zločiny, ale obrana proti levicově orientovaným teroristům.“

Argentina letos slaví 40 let od pádu vojenské diktatury a nastolení demokracie, po většinu doby vládlo peronistické hnutí, které prosazovalo levicovou politiku. Proti tomu se prý chce Milei co nejvíce vyhranit a omezit vládní výdaje na pomoc pro zhruba 40 procent nejchudších obyvatel země.

Milei o sobě prohlašuje, že je praktikující katolík, zároveň prý velmi intenzivně studuje tóru a chodí na spiritistické seance. Mimo jiné má pět psů, kteří jsou klony jeho prvního psa Conana, který uhynul v roce 2017 a on poté navštívil médium, aby mohl komunikovat s jeho duchem. A se svými psy se kromě toho radí o strategických rozhodnutích.

„Voličům to asi nevadí, když si ho zvolili. Navíc latinskoameričtí voliči milují bizarnosti. A když jste v Argentině, která má 140procentní inflaci a 40 procent lidí je na hranici chudoby, tak vám možná nezbývá nic jiného než vsadit na takový bizár, jako je prezident, který se radí se svými psy. Možná mu poradí něco dobrého,“ glosuje Pilátová.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v horní části článku.