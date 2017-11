Argentina ztratila v Atlantiku ponorku. V pátrání pomáhá i NASA

Argentinské námořnictvo zatím marně pátrá v jižním Atlantiku po ponorce, se kterou ve středu ztratilo spojení. Pomáhají mu taky okolní země a své průzkumné letadlo do oblasti vyslala i americká NASA. Na palubě ponorky San Jose je více než 40 námořníků. Vysílačku pravděpodobně zničil požár. Atlantik 17:20 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Argentinská ponorka se naposledy ohlásila ze zálivu San Jorge (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Podle mluvčího argentinského námořnictva Enrique Balbiho se ponorka v případě ztráty spojení musí hned vynořit. „Kdybychom byli bez spojení den, nebylo by to tak vážné. Když to ale trvá déle, ponorka se obvykle pokouší komunikaci nějakým způsobem navázat. A to se zatím nestalo – i proto jsme spustili záchrannou akci,“ popsal Balbi.

Ponorka se naposledy ohlásila ve středu ze zálivu San Jorge, několik stovek kilometrů od pobřeží jihoargentinské Patagonie. Záchranné jednotky po ní pátrají ve vzduchu i na moři.

San Juan vyrazila z jižního cípu souostroví Tierra del Fuego na základnu v Mar del Plata. Ve středu byla zhruba v polovině své plánované cesty. Na základnu měla dorazit v neděli.

Zpráva o ztracené ponorce zasáhla také papeže Františka, který z Argentiny pochází. V sobotu oznámil, že se za 44 námořníků na její palubě bude usilovně modlit, píše CNN.

