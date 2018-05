Novinář Babčenko žije. ‚Vraždu jsme zinscenovali kvůli jeho bezpečí,‘ tvrdí ukrajinská tajná služba

Ruský novinář Arkadij Babčenko je živý. Odpoledne vystoupil před kamerami na tiskové konferenci ukrajinské tajné služby SBU. Šéf organizace Vasyl Hrycak prohlásil, že Babčenkovu vraždu si objednaly ruské tajné služby. Najaly si prý za tímto účelem ukrajinského občana, kterému zaplatili v přepočtu téměř 900 tisíc korun. SBU ale vraždě zabránila a v souvislosti s tím jednoho muže zadržela. Aktualizujeme Kyjev 16:36 30. 5. 2018 (Aktualizováno: 17:55 30. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský novinář Arkadij Babčenko (uprostřed) na tiskové konferenci, kde oznámil, že žije. Na snímku je s ukrajinským generálním prokurátorem Jurij Lutsenko (vpravo) a šéf ukrajinské tajné služby (FSB) Vasyl Hrycak. | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

SBU prý Babčenkovi předložila důkazy o tom, že Rusko usiluje o jeho život. Podle svých slov tak neměl na výběr a přistoupil ke špionážní hře. Na tiskové konferenci potvrdil, že ukrajinské tajné služby akci plánovaly dva měsíce.

Ukrajinským agentům poděkoval za záchranu života a omluvil se za utrpení, které jeho údajná smrt způsobila jeho blízkým. „Chci se omluvit, že jsem vás všechny, včetně své ženy, vyděsil. Ale jinak to nešlo,“ uvedl.

Operace se odehrála v nejvyšším utajení. „Měl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině, ale chci ji naopak pozdravit... Chci poblahopřát Arkadijovi Babčenkovi k jeho ’třetím narozeninám,’“ prohlásil na tiskové konferenci ve středu odpoledne šéf SBU Vasyl Hrycak.

AAAAAA! Arkadij je naživu. Zinscenovali to, aby chytili objednavatele. Ještě nikdy jsem tak rád nebyl za vola. Kámo, to tě bude stát hodně piv! — Ondrej Soukup (@ondrasoukup) May 30, 2018

Objednávka vraždy a dvojitý agent

Podle SBU si ruské tajné služby vraždu Arkadije Babčenka skutečně objednaly. Zaplatily prý 40 tisíc dolarů (zhruba 900 tisíc korun) nejmenovanému ukrajinskému občanovi, aby atentát zorganizoval. Dotyčný pak hledal nájemného vraha mezi ukrajinskými veterány války na Donbasu, informuje s odvoláním na SBU deník Kyiv Post.

Organizátor podle SBU nakonec najal jednoho muže, jemuž za vraždu zaplatil 30 tisíc dolarů. Ukrajinská tajná služba však plán odhalila, najatého atentátníka zrekrutovala jako dvojitého agenta a zinscenovala úterní „atentát“, aby dopadla a zatkla organizátora. To se po zinscenované vraždě také povedlo: asi 50letého muže zatkli agenti asi před čtyřmi hodinami v centru Kyjeva. Ukrajinské úřady už publikovaly jeho záběry.

SBU dále prohlásila, že zatčený muž měl v plánu zařídit smrt 30 ruských občanů na Ukrajině, a to na pokyn ruských zpravodajskýh služeb. Přičemž prvním z nich měl být právě Babčenko.

Sám Babčenko uvedl, že muž nájemnému vrahovi ukázal věci, které mohly mít k dispozici jen ruské úřady. „Ukázal mu kopie mých ruských dokumentů. A fotku, kterou mám jen ve svém pase. Je evidentní, že tuhle zakázku musel mít na starosti někdo, kdo je napojený na ruský stát,“ vysvětlil Babčenko.

Rusko reaguje: Nesmyslná maškaráda

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovové je dobře, že Babčenko žije. Diplomatka ale všechno ostatní označila za nesmyslnou maškarádu. Podle ruské diplomacie má historka ohledně pokusu o zavraždění Babčenka v Kyjevě za cíl propagandistický účinek. Svaz ruských novinářů zase inscenovaný atentát označil za provokaci mířenou proti Rusku.

Podle sdělení prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova Kreml zatím nemá k dispozici úplnou informaci o situaci kolem Babčenka. „Viděl jsem (zprávy o tom, že Babčenko je živý), ale prozatím k tomu žádnou informaci nemám,“ citoval TASS Putinova mluvčího.

Babčenka v úterý večer nalezla u vchodu do jejich kyjevského bytu jeho manželka. Měl být několikrát střelen do zad a zemřít cestou do nemocnice. Jak poznamenala BBC, bližší podrobnosti o tom, jak přesně byla vražda zinscenovaná, zatím nebyly známy.

Živý(!) Arkadij Babčenko na tlačovke. Vyslovene tam počujete výkriky prekvapených novinárov https://t.co/yvYezntC8m — Eva Mospanova (@EvaMospan) 30. května 2018