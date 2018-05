Falešná krev a díry od kulek jako ve filmu. V márnici jsem vstal z mrtvých, popsal Babčenko

Novinář Arkadij Babčenko odmítl kritiku své předstírané vraždy a výčitky, že tím porušil novinářské standardy. Akce se prý zúčastnil kvůli tomu, že chtěl přežít. Během jeho zinscenované vraždy tak byla vidět falešná krev a díry od kulek jako ve filmu. Z mrtvých mohl vstát až v márnici. Nyní má prý v plánu se trochu opít. Server iROZHLAS.cz vybral nejzajímavější Babčenkovy výroky, které zazněly při jeho prvním rozhovoru s novináři. Kyjev 19:05 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Arkadij Babčenko | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Nepřesvědčili mě hned. Dověděl jsem se, že nějací lidé mě snad chtějí oddělat. Postupně mi vyložili, co to je za lidi.“

„Samotná operace se připravovala měsíc. Říkali, že mé bezpečí je nejdůležitěji. Všechno ostatní jako chycení organizátora je důležité, ale prvním úkolem je mé bezpečí.“

„Musel jsem dávat pozor, za kterým rohem jaký člověk stojí. Mluvilo se také o tom, že útok by se mohl odehrát i před finále Ligy mistrů, ale nebylo to jasné.“

„Akce nakonec proběhla v úterý kolem 18. hodiny. Vysvětlili mi, jak to všechno bude, že vrah vstoupil do od domu a měl klíče. Potom jakoby vystřelil. Bylo ukázáno, jak nějaký člověk padá. Tohle prosím nezjišťujte.“

„Byla také naimitována krev z proražené plíce a ukázána také prostřelená látka roláku. Potom mi naimitovali díry od kulek.“

Resuscitace, smrt a převoz do márnice

„Žena zavolala na policii a na první pomoc. Všechno to bylo jako akce speciálního oddílu jako ve filmu. Dorazila záchranka, proběhla údajná resuscitace a přivolaná lékařka konstatovala smrt.“

„Následně jsme vyrazili do márnice. Předstíral jsem oběť a ležel jako zabitý. Zanesli mě do márnice a zakryli. Nato už jsem mohl vstát z mrtvých. Odvedli mě do místnosti ošetřovatele, kde jsem si sundal rolák.“

„Opravdu jsem zmrzl, oblečení bylo samá krev. Pak mi dali prostěradlo, do kterého jsem se konečně zachumlal. Poté mě ale museli z márnice odvézt, protože dorazili novináři. Odvezli mě na bezpečné místo a teprve v pět ráno to skončilo. Pak jsem se umyl a šel jsem spát.“

Skripal utekl do Anglie, a co se stalo.

„Všechno odpovídalo zákonu. Novináři sice říkají, že jsem překročil hranici, není to ale úplně pravda, nerozhodoval jsem o tom. Nepromýšlel jsem, jak to co nejlépe provést, aby se získalo maximum informací a aby bylo možné přistihnout toho člověka při činu.“

„Novináři, kteří si myslí, že jsem překročil červenou linii. Kamarádi, když vám někdo ukáže vaši fotografii a fotografii organizátora, seznámí vás s vaším vrahem a řeknou: Hele frajere, co chceš? Chceš přežít, nebo zachovat etiku a duchovní čistotu své profese? Tak prosím, kamarádi, vy si zachovejte etiku a duchovní čistotu, já jsem se rozhodl, že radši zůstanu naživu.

„Mohl jsem to odmítnout, nemusel jsem souhlasit, mohl jsem odmítnout, ale řekl jsem si, ať jde všechno k čertu. Chtěl jsem si vzít všechny věci a odjet na severní pól nebo do Austrálie, ale pak jsem si uvědomil, jakou mám volbu, kam budu utíkat? Skripal utekl do Anglie, a co se stalo. Člověk trochu protáhne čas a co pak? Je lepší všechno odhalit. Přál jsem si, aby ti lidé byli dopadeni, a tak jsem souhlasil.“

Chci se teď trochu opít

„Svou část práce jsem odvedl, co po mně chtěli, to jsem udělal, aby byl maximální počet důkazů. Dál to je na vyšetřovatelích a soudu.“

„Nyní mám v plánu se vyspat, odpočinout si a trochu se opít a usnout opilý.“

„Osobně bych chtěl zůstat tady, protože v Kyjevě se cítím na svém místě. Cítím, že mé místo je tady v Kyjevě, ale situace je taková, že já už nebudu disponovat svým osudem. Ten bude probíhat tak, jak bude probíhat.“