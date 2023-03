Bidenova administrativa schválila obří projekt těžby ropy v Arktidě. Bude mít dopad na globální klima

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena povolila gigantický ropný projekt za polárním kruhem, na severu státu Aljaška. Projekt Willow společnosti ConocoPhillips je největším současným plánem nové těžby ve Spojených státech. Začala by nejdříve za šest let a vyprodukovala by až 180 tisíc barelů ropy denně. Zároveň by projekt za dobu své životnosti vypustil do atmosféry odhadem tolik skleníkových plynů jako 50 milionů osobních aut za rok. Od stálého zpravodaje Washington 14:57 14. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda amerického prezidenta Bidena povolila velký projekt těžby ropy v Arktidě (ilustrační foto) | Foto: YAY_Images/DPphoto | Zdroj: Profimedia

Přestože americký prezident Joe Biden označuje změnu klimatu za zásadní problém lidstva, který chce naléhavě řešit, jeho vláda schválila obří projekt nové těžby ropy v Arktidě.

Za svou životnost by způsobil únik víc než 260 milionů tun skleníkových plynů do atmosféry. A kromě aljašské divočiny by tak významně poškodil i světové klima.

Poslední zpráva vědců z Mezivládního klimatického panelu uvádí, že jakékoli nové fosilní projekty jsou v rozporu s šancí lidstva zamezit nejhorším dopadům změny klimatu. Toto je tedy výrazný krok opačným směrem.

Země světa se také nedávno dohodly, že k zachování přírodních ekosystémů důležitých i pro přežití člověka je potřeba chránit a obnovovat divočinu. A tato část Aljašky je velmi vzácným, skoro nedotčeným ekosystémem, který takto bude zničen. Ohrozí životní prostředí a panenskou přírodu včetně třeba podmínek pro tamního vzácného soba karibu.

Arktida navíc trpí už teď změnou klimatu víc než mnoho ostatních částí světa, ohřívá se velmi rychle, taje tam zmrzlá půda, takže i těžební společnost ConocoPhillips plánuje umělé chlazení, aby se jí tam nepropadla těžká technika.

Porušení slibu

Ze strany prezidenta Bidena šlo o velmi ožehavé rozhodnutí s ohledem na jeho očekávanou kandidaturu na další funkční období v Bílém domě.

Některé skupiny, které ho nakonec podpořily při minulé volbě, mezi nimi hodně mladých Američanů, označují schválení tohoto projektu za uhlíkovou bombu. A varují před katastrofickým a z hlediska energetiky zbytečným zásahem do arktické divočiny. Zároveň to považují za Bidenovu zradu, za porušení slibu, který vyslovil během kampaně v roce 2020, že se v Arktidě těžit vůbec nebude.

Bidenova administrativa se snaží povolení tohoto projektu vykompenzovat tím, že naopak vyhlásil trvalou ochranu okolních rozsáhlých území v Arktidě a tamní divočiny před těžbou ropy a stavbou infrastruktury.

Schválený plán nové těžby má také velkou podporu mezi politiky obou hlavních stran, zejména přímo na Aljašce kvůli finančním přínosům.

Pro USA by to v budoucnu znamenalo navýšení produkce ropy, kterou Spojené státy v současnosti vyvážejí, jsou už teď čistým vývozcem, za loňský rok dokonce ta čísla byla rekordní.

Někteří kritici proto argumentují, že z hlediska americké energetiky je tento projekt zbytečný a už teď zastaralý. Odkazují se na zprávu Mezinárodní energetické agentury, podle které lze po zbytek transformace na udržitelnou energetiku vystačit s fosilními palivy ze současných zdrojů.