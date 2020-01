Česká armáda od ledna mění systém velení. Nové operační velitelství řeší hlavně mise v Iráku a Mali

O české vojáky na misích se od ledna nově stará velitelství pro operace. Změnil se tak systém velení v celé armádě. Doteď byl rozdělený jen na strategickou část, kterou zajišťoval hlavně generální štáb, a taktickou. Nové operační velitelství v současné době řeší hlavně působení českých vojáků v Iráku a africkém Mali. Podle velitele ozbrojených sil v Iráku jsou i po íránském útoku české jednotky v bezpečí, k jejich stahování by proto dojít nemělo. Bagdád 8:04 12. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci při výcviku v Afghánistánu | Zdroj: 601. skupina speciálních sil

V Iráku působí několik českých vojáků. Írán tam tento týden zaútočil na dvě americké základny jako odplatu za to, že Spojené státy zabily íránského generála Kásema Solejmáního. Čeští vojáci jsou na jiných základnách a zatím pouze přerušili výcvik, dodává nový velitel operací, generálmajor Josef Kopecký.

„Máme tam do 40 vojáků. Tréninkové mise jsou momentálně pozastavené a myslím, že se usilovně pracuje na deeskalaci napětí a na tom, aby se situace uklidnila. Uvidíme, jak se bude vyvíjet. Všichni vojáci jsou na základnách a jejich polohu známe. Jsou v bezpečí a dělají, co je jim nařízeno.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O české vojáky se postará nové velitelství pro operace. Téma pro Janu Magdoňovou

Podle Kopeckého zatím Česko nebude vojáky stahovat, jako například Slovensko nebo Německo. „Některé vojáky jsme přesunuli v rámci operačního prostoru na bezpečnější místo. Některé prostory jsou otevřené a my kvůli několika osobám nepotřebujeme přijímat zbytečná opatření. Vedení jsme centralizovali a čekáme, jak to bude dál,“ vysvětluje.

Do Česka se ale vrátí pět policistů z výcvikového střediska v Bagdádu. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara to nesouvisí s bezpečnostní situací, ale s tím, že je aktuálně provoz výcvikového střediska omezený. Tito policisté tak nemají koho cvičit. Jejich mise v Iráku nicméně nekončí. Jakmile se výcvik obnoví, vrátí se zpátky do Bagdádu.

Výcvik malijské armády

Další úkol, který teď nové velitelství operací řeší, je mise v Mali. Tu Češi povedou od května. „Víme, že v příštím roce dojde k převzetí mise v Mali, kde působíme od roku 2013. Je tam více než 620 vojáků z více než 20 zemí,“ oznamoval loni na podzim ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Švejdar: Policisté se dočasně vrátí z Iráku do Česka, výcviková mise ale nekončí Číst článek

Misi povede brigádní generál František Ridzák. Do Afriky jede se svým štábem už příští týden. „Pojedou na stáž do prostoru, kde zůstanou asi 14 dní. Budou se připravovat, seznamovat se s prostředím a připravovat rozkaz, který později využijí. V rámci České republiky už jsou za tím účelem vybrané jednotky,“ říká Kopecký. V Mali je teď 120 českých vojáků. Mají pomáhat hlavně při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Celkem má Česko v zahraničí 645 vojáků. Z Afghánistánu jich ale část stáhne. „Ochrana perimetru kolem letiště bude teď poslední. Naše přítomnost v Afghánistánu se o něco zmenší. Některé jednotky si ale dále budeme držet přímo v Kábulu, například chemickou jednotku. Máme tam i velitelství,“ popisuje Kopecký.

Velitelství pro operace chce být do konce roku plně funkční, potřebuje proto nabrat více lidí a přesně nastavit všechny postupy, aby v případě velké války bylo schopné velet i vojákům na území Česka.