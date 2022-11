Armáda si musí nejdřív ujasnit, co potřebuje, ne měnit věci ze dne na den, žádá poslanec Růžička

Česká armáda se podle náčelníka Generálního štábu armády České republiky Karla Řehky musí kvůli ruské agresi na Ukrajině připravit na válku velkého rozsahu. Dokáží ale naši vojáci připravované investice například do nových stíhaček, vrtulníků a tanků využít efektivně a smysluplně? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali poslanci Pavel Růžička (ANO) a Josef Flek (STAN). Pro a proti Praha 21:00 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká armáda se podle náčelníka Generálního štábu armády České republiky Karla Řehky musí kvůli ruské agresi na Ukrajině připravit na válku velkého rozsahu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Snažíme se na sněmovním výboru pro obranu armádu tlačit k tomu, aby nákupy byly smysluplné. Ne vždy se to ale daří,“ uvádí Růžička.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Povedou nákupy vojenské techniky ke smysluplné modernizaci České armády? Debatují místopředsedové sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) a Pavel Růžička (ANO)

Poslanec Flek tuto skepsi nesdílí. „Obrana byla roky podfinancována, tak ať dáme peníze kamkoliv, budou účelně využity. Armáda potřebuje celkově modernizovat i navýšit personální počty.“

„Česká armáda si musí nejdřív zamést před vlastním prahem. Například nakoupíme radar, máme pět let na jeho zapojení do našeho systému protivzdušné obrany a teď ho zapojit nemůžeme, protože posílá tolik dat, takže je pro nás nakonec zbytečný. Samozřejmě, že investice do armády jsou třeba, ale bavme se o té brutální efektivitě,“ žádá Růžička.

„Armádo, specifikujte si své podmínky přesně, aby techniku, kterou chcete, vůbec bylo možné dodat.“ Pavel Růžička

Flek vysvětluje, že právě zastaralá technika musí být obnovena novými akvizicemi. „Proto je pak problém s propojením nových strojů. Kdybychom projekty financovali průběžně, nenastalo by to, ale my skáčeme z jedné generace na druhou. Proto ona brutální modernizace musí nastat a na celé škále. A pak i naše propojení s NATO bude úplně jinde.“

Co armáda chce?

„Armáda perfektně twitteruje, že ví, co chce. Ale já říkám, armádo, specifikujte si své podmínky přesně, aby techniku, kterou chcete, vůbec bylo možné dodat,“ kritizuje prý nepřesné představy českého vojenského velení o potřebném vybavení Růžička.

„Bojeschopnost armády je v modernizaci.“ Josef Flek

„Pokud si Armáda České republiky dá požadavky a má nějaké priority, pak může ministerstvo i sněmovní výbor s těmito údaji pracovat,“ obhajuje armádu Flek. „Pro mě je důležitá spolupráce, mělo by to být propojené.“

„Já kritizuji to, že armáda do něčeho dá úsilí, pak obratem jednoho dne svůj názor změní a já mám obavu, že tak to bude i u nákupů letounů F-35. A to prostě pan poslanec Flek nemůže zpochybnit,“ konstatuje poslanec ANO.

Armáda spustila stipendijní program pro středoškoláky. Jen v Rakovníku chybí tři sta vojáků Číst článek

Ten však opakuje, že všechna přání Armády ČR musí projít přes politické rozhodnutí. „A pokud pan kolega Růžička soudí, že nemáme informace, tak mě to mrzí. Výbor pro obranu, jehož jsme oba místopředsedové, funguje dobře a informace máme sdílené.“

„Doufám, že generál Řehka s celým generálním štábem si konečně ujasní, co vlastně chtějí, a nebude to ode zdi ke zdi,“ doporučuje Pavel Růžička (ANO).

„Já věřím tomu, že až pan Řehka bude na své pozici déle, vše si ujasní. Zrovna on je člověk, který to má velmi ujasněné. A bojeschopnost armády podle mě je v modernizaci,“ shrnuje Josef Flek (STAN).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.