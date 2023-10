Cítíme, že nás armáda podvedla. Tvrdili, že bariéra vydrží, zlobí se přeživší z izraelských kibuců

Současné napětí na Blízkém východě začalo útokem Hamásu před dvěma týdny. Armáda a policie ještě dnes nachází ve spálených domech těla obětí. Bezprecedentní průnik stovek ozbrojenců z pásma Gazy na izraelské území a jejich následné teroristické řádění byl šok. Těžko se z něj vzpamatovávají přeživší těchto událostí. Tel Aviv 11:52 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky útoku Hamásu v kibucu Nir Oz | Zdroj: Reuters

„Měli jsme támhle velmi dobré přátele, rodinu, bydleli tamhle, asi 200 metrů od čáry. A každou sobotu jsme je navštěvovali, poseděli jsme a večer jsme se vrátili domů,“ ukazoval z kibucu Nachal Oz před rokem přes hraniční plot na palestinské domy Izraelec Danny Rahamim a vzpomínal na situaci před nějakými dvaceti lety.

Přeživší útoku Hamásu se z něj stále vzpamatovávají

Ani v nejčernějším snu by ho tehdy nenapadlo, co prožijí o rok později. „První ženu v kibucu zabili v jejím domě, 30 metrů od našeho domu, kde jsme se skrývali. Slyšeli jsme střelbu. Manžel to přežil. Šli do úkrytu v domě a zastřelili ji tam. O dvě hodiny později střelba v jiném domě vedle nás. A pak ženský křik až do nebes. Slyšeli jsme celou dobu kolem sebe teroristy, jak se bavili arabsky,“ popisuje.

Danny je teď se svojí ženou v jiném kibucu severně od Tel Avivu. S dětmi a vnoučaty jsou tu jako uprchlíci. Když zazvonila aplikace upozorňující na rakety, prosili o její vypnutí. Nemohli to poslouchat.

„Cítíme, že nás armáda podvedla. Mluvím o generálech, ne o řadových vojácích, ti jsou hrdinové. Jeden generál k nám do kibucu chodíval a ujišťoval nás, že nás moderní hraniční bariéra se všemi elektronickými vymoženostmi ochrání a že jsme v bezpečí. A teď jsme strašně naštvaní. Veškerá důvěra v armádu je v troskách,“ zlobí se Izraelec.

Rozdíl mezi běžnými občany a teroristy

Dannyho manželka Šivon se narodila v Londýně a vypráví, co se 7. října v kibucu Nachal Oz dělo.

„Byli jsme zavření doma od šesti hodin ráno. Nejdřív jsme slyšeli střelbu. Pak nám lidé začali posílat zprávy. Ostraha kibucu nám napsala, abychom zhasli a zamkli. A začalo nám to být jasné. Všichni se ptali, kde je armáda? Proč nás nikdo nejde zachránit? Pak muž zavolal do televize a v přímém přenosu tam říkal, co se nám tu děje,“ vzpomíná Šivon.

Tím prý přivolal na pomoc vojáky. Danny říká, že jejich kibuc vyvázl z útoku ještě poměrně dobře. Ví o 12 mrtvých a 13 odvlečených do Gazy jako rukojmí. Sousední kibucy Beeri a Kfar Aza jsou ale vypálené se stovkami mrtvých.

„Asi ve dvě hodiny po obědě jsme z ulice slyšeli hebrejštinu. Podíval jsem se opatrně z okénka koupelny a viděl jsem vojáky. Pro spoustu lidí to ale bylo příliš pozdě,“ říká.

Dany Rahamim se ani po prožitých hrůzách neuchýlil k radikálním názorům na řešení situace. Říká, že Izrael teď musí být v odpovědi tvrdý, ale zároveň zůstat morální.

„Já rozlišuju mezi běžnými občany v Gaze a mezi teroristy. Pořád věřím, že většina lidí v Gaze chce žít normální život. A říkám to i potom, co jsem viděl a co jsem zažil v sobotu 7. října,“ dodal s tím, že jen tak podle něj může Izrael zvítězit.

Do kibucu Nachal Oz u hranic s pásmem Gazy se Danny se Šivon vrátit chtějí. Podle nich už armáda podobný útok nepřipustí. Tuší ale, že mnozí další lidé, kteří hrůzy přežili, se tam už nevrátí.